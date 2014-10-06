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۱۴ مهر ۱۳۹۳، ۲۰:۵۹

رضایی خبرداد:

بازدید 60 گردشگر اروپايي از تخت جمشید

بازدید 60 گردشگر اروپايي از تخت جمشید

شیراز - خبرگزاری مهر: سرپرست پايگاه ميراث جهاني تخت جمشيد از بازدید 60 گردشگر اروپايي از تخت جمشید خبرداد.

مسعود رضایی منفرد در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:  دو تور گردشگري از كشورهاي روسيه، سوييس، انگلستان، استراليا، اسپانيا، آلمان، و بلژيك از مرز ريلي رازي در آذربايجان غربي  وارد ايران شده اند.

وی اظهار داشت: این گروه  پس از عبور از شهرهاي تبريز، زنجان، كرج ، يزد و اصفهان به منظور بازديد از مجموعه جهاني پارسه- پاسارگاد وارد ايستگاه سعادت شهر شدند.

سرپرست پايگاه ميراث جهاني تخت جمشيد گفت: این گروه از نقاط مختلف مجموعه جهانی تخت جمشید بازدید کرده اند.

وی از ورود یک تور دیگر  خبرداد و افزود: این گروه با گردشگراني از ملیت های فرانسه، آلمان، دانمارک، سوئد، هلند، امریکا، انگلستان، سوییس، مکزیک و مجارستان که حرکت خود را از مجارستان آغاز کرده، 30 مهرماه از طریق مرز رازی وارد ایران شده و مسافران این قطار نیز در 13 روز از شهرهای زنجان، یزد، اصفهان، شیراز، تهران، کرمان و مشهد بازدید کرده و 12 آبان از طریق مرز ترکیه ایران را ترک می کنند.

کد مطلب 2384406

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