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۱۵ مهر ۱۳۹۳، ۹:۴۹

یاراحمدی در گفتگو با مهر:

جشنواره تئاتر منطقه‌ای فجر با حضور 8 استان در گناوه برگزار می‌شود

جشنواره تئاتر منطقه‌ای فجر با حضور 8 استان در گناوه برگزار می‌شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان بوشهر گفت: جشنواره تئاتر منطقه ای فجر در گناوه برگزار می شود.

جهانشیر یاراحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جشنواره تئاتر منطقه ای فجر در گناوه، اظهار داشت: 14 نمایش از هشت استان در جشنواره تئاتر فجر منطقه چهار کشور در شهر گناوه حضور دارند.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان بوشهر گفت: در هفته جاری همچنین استان بوشهر میزبان جشنواره تئاتر دینی در جزیره خارگ، جشنواره تئاتر معلولین در شهر بوشهر خواهد بود.

یاراحمدی با اشاره به رونق فعالیت‌های تئاتری هنرمندان در این فصل بیان داشت: همزمان سه گروه برگزیده جشنواره تئاتر استانی به جشنواره تئاتر منطقه‌ای اعزام خواهند شد.

حضور هنرمندان 8 استان در تئاتر منطقه‌ای گناوه

وی با اشاره به فراهم ساختن مقدمات برگزاری جشنواره تئاتر منطقه ای فجر در گناوه ادامه داد: اما از همه مهمتر آنکه اهالی تئاتر استان در حال فراهم ساختن  مقدمات برگزاری جشنواره تئاتر منطقه 4 کشور در گناوه هستند.

یاراحمدی با اشاره به نام استان های شرکت کننده در این جشنواره و ارج گذاری حضور آنها در استان بوشهر اضافه کرد: هنرمندان تئاتر استان های اصفهان، اردبیل، لرستان، خوزستان، هرمزگان، کهکیلویه، همدان و قزوین در این رویداد بزرگ هنری در گناوه حضور خواهند یافت.

رییس انجمن هنرهای نمایشی استان بوشهر در پایان گفت: هنرمندان تئاتر استان بوشهر و به ویژه هنرمندان تئاتر شهرستان گناوه در راستای هر چه باشکوه تر برگزار شدن این جشنواره همکاری بسیار خوبی با این انجمن داشته اند و من از همه آنها تقدیر می کنم.

کد مطلب 2384422

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