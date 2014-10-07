سرهنگ عباس درویشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برنامه‌ریزی مناسبی به منظور برگزاری اردوهای راهیان نور در استان بوشهر صورت گرفته است و امیدواریم با همکاری همه دستگاه‌های ذی‌ربط شاهد برگزاری اردوهای باکیفیتی باشیم و به اهداف مورد نظر دست یابیم.

وی با اشاره به اهمیت آشنایی نسل جوان با ارزش‌های دوران دفاع مقدس، اضافه کرد: اردوهای راهیان نور یکی از بهترین روش‌ها برای دستیابی به این مهم است که رهبر معظم انقلاب نیز بر لزوم برگزاری باشکوه این برنامه‌ها تاکید دارند.

دبیر قرارگاه مرکزی راهیان نور سپاه استان بوشهر از اعزام 17 هزار بوشهری به اردوهای راهیان نور خبر داد و بیان داشت: این افراد در قالب اردوهای سه روزه اعزام خواهند شد که بخشی از این افراد به مناطق عملیاتی جنوب در خوزستان و تعدادی نیز به جزیره خارگ اضافه می‌شوند.

اعزام اولین گروه دانش‌آموزان در پانزدهم مهرماه

وی از اعزام اولین گروه دانش‌آموزان در پانزدهم مهرماه خبر داد و افزود: اعزام دانش‌اموزان دختر از 15 مهرماه تا 29 آبان‌ماه ادامه خواهد داشت و برادران نیز از پنجم آذرماه تا 30 دیماه به اردوهای راهیان نور در استان خوزستان اعزام می‌شوند.

درویشی با اشاره به بازدید دانش‌آموزان از مناطق عملیاتی شلمچه، هویزه و دهلاویه، تصریح کرد: این دانش‌آموزان سپس به ارودگاه شهید باکری خواهند رفت و در اردوگاه مارد نیز این دانش‌آموزان مستقر می شوند.

وی در پایان تاکید کرد: بازسازی صحنه‌های نبرد و رشادت و جانبازی رزمندگان در مناطق عملیاتی نقش بسیار مهمی در پایداری ارزش‌ها در جامعه و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس داشته باشد.