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۱۵ مهر ۱۳۹۳، ۰:۴۹

آخرین تحولات امنيتي عراق؛

20 كشته و زخمی در انفجار تروریستی جنوب تکریت/ نیروهای مردمی هدف جدید حملات انتحاري داعش

منابع امنیتی در استان صلاح الدین عراق از كشته شدن 6 نیروی مردمی و زخمی شدن 14 نفر دیگر از آنها در انفجار تروریستی در جنوب تکریت خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری السومریه نیوز، یک منبع محلی در استان صلاح الدین عراق اعلام کرد: یک عامل انتحاری داعش شامگاه دوشنبه خودش را در میان نیروهای مردمی که داوطلب پیوستن به ارتش بوده اند منفجر کرد.

بنابراین گزارش، این انفجار در منطقه "سورشناس" در جنوب تکریت رخ داد که در پی آن علاوه بر كشته شدن 6 نیروی مردمی، 14 نفر دیگر از آنها زخمی شدند.

منابع امنیتی اعلام کردند: عامل انتحاری داعش در این اقدام تروریستی، از یک خودروی بمبگذاری شده استفاده کرده و پس از رساندن خود به نیروهای مردمی این خودرو را منفجر کرده است.

نیروهای امنیتی عراق پس از این انفجار در محل حاضر شده و تحقیقات را آغاز کردند.

کد مطلب 2384429

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