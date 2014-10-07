مسائل حوزه فرهنگ عمومی کردستان شناسایی و اولویت بندی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رحیم جعفری شامگاه دوشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان در سنندج گفت: اعضای شورای فرهنگ عمومی استان آیین نامه این شورا را باید به دقت مطالعه کنند تا مباحثی خارج از حیطه فعالیت این شورا مطرح نشود.

وی با اشاره به اینکه در این شورا مسائل کلی نه جزئی باید بیان شود،عنوان کرد: نیاز است مباحث مربوط به فرهنگ عمومی استان شناسایی، تنظیم و مرتب و سپس اولویت بندی شود.

وی به یکی دیگر از دستورکارهای جلسه اشاره کرد و اظهارداشت: صدور مجوز کنسرت ها حتی آنهایی که در محافل عمومی برگزار می شود در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان بیان کرد: مجوز برگزاری کنسرت های بیش از یک هزار نفر جمعیت را وزارت ارشاد و کمتر از این تعداد را ادارات کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان ها باید صادر کنند.

حجت الاسلام جعفری ادامه داد: در کردستان چند سالی به دلیل ضعف مدیریتی که در گذشته در خصوص نظارت بر اجرای کنسرت ها بوده کمیته ای در فرمانداری برای صدور مجوزبرای برگزاری کنسرت تشکیل شده است.

وی عنوان کرد: ملاحظات امنیتی و استعلام های لازم برای برگزاری کنسرت هم اکنون در اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی انجام می شود.

وی اظهارداشت: برای اینکه ارباب رجوع دو بار پروسه صدور مجوز را طی نکند به عبارتی هم به اداره کل ارشاد وهم فرمانداری مراجعه نکند نیاز است اقدام اساسی در این خصوص صورت گیرد.

معاون فرهنگی دفترنماینده ولی فقیه در کردستان نیز در این جلسه بر توجه به تبلیغات محیطی در ماه محرم و صفر تاکید کرد و گفت: تبلیغات محیطی استان باید دقت شود که مغایر ماه های محرم وصفر نباشد.

حجت الاسلام مهدی فرضی ادامه داد: موضوع و فلسفه محرم به عنوان محور وحدت امت اسلامی بایستی در جوامع اسلامی برجسته شود.

وی عنوان کرد: در ماه های محرم و صفر نسبت به صدورمجوزهای اماکن تفریحی و ویژه بعضی از مراسم ها باید دقت لازم صورت گیرد.

وی از مسئولان اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان خواست نسبت به برگزاری همایش های توجیهی ویژه هیئت های مذهبی قبل از آغاز ماه محرم اقدام کنند و اظهارداشت: ما آماده اهدای پکیج های آموزشی به تمامی هیئت های مذهبی سطح استان هستیم.

معاون فرهنگی دفترنماینده ولی فقیه در کردستان با اشاره به اینکه عاشورا امسال مصادف با راهپیمایی 13 آبان است، بیان کرد: استکبار ستیزی باید جزو ارکان عزاداری ما در روز عاشورای امسال باشد.

معاون فرماندار سنندج نیز در این جلسه اظهارداشت: در 19 تیرماه سال 91 کارگروه فرهنگی هنری به منظور هماهنگی ارگان های فرهنگی و ممانعت از موازی کاری زیرنظر شورای تامین استان تشکیل شد.

امان اللهی عنوان کرد: در طول 6 ماهه نخست امسال 28 درخواست برگزاری کنسرت به این کارگروه ارسال شد که با 27 مورد آن موافقت صورت گرفت و از این تعداد هم 22 مورد آن اجرایی شد.

وی اظهارداشت: در طول این سه سالی که کارگروه مذکور براساس مصوبه شورای تامین استان تشکیل شده است تا به امروز شاهد به حداقل رسیدن حواشی در برگزاری کنسرت ها در سنندج بودیم.