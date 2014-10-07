به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، جمعی از فعالان حامی فلسطین شامگاه دوشنبه با ورود به محل برگزاری جشنواره فیلمهای اسرائیلی در منطقه "کارپنترا" در جنوب فرانسه، از ادامه فعالیتهای این جشنواره جلوگیری کردند.

بنابراین گزارش، در جریان اکران یکی از فیلمهای این جشنواره قریب به 80 معترض حامی فلسطین در برابر سینما تجمع کرده و شعارهای ضد اسرائیلی سر دادند.

در حالی که سرکنسول رژیم صهیونیستی در نشست اکران این فیلم حضور داشت، 20 نفر از حامیان فلسطین وارد سالن سینما شده و مسئولان را مجبور به قطع پخش فیلم کردند.

معترضان با سر دادن شعارهایی از جنایات رژیم صهیونیستی در جریان جنگ 51 روزه علیه غزه به شدت انتقاد کردند و سرکنسول این رژیم در فرانسه را نماینده جنایتکاران خطاب کردند.