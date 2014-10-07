دستگاههای اجرایی مطالبات خود را از بودجه 94 ارائه کنند/ فراهم کردن امکان اعزام مبلغ به روستاها

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی سعادت شامگاه دوشنبه در جلسه شورای اداری آذربایجان غربی با اشاره به اينكه بودجه سال 94 در آستانه تنظيم و تدوين است، افزود: مديران و مسئولان استاني باید مسائل، مشكلات، چالشها و كمبودهاي مالي خود را در قالب يك گزارش جمع بندي و ارائه كنند تا در بودجه سال 94 پيگيري و رفع اين مشكلات لحاظ شود.

وی ضمن تاكيد بر توجه جدي مسئولان استان به راهبرد مديريت بدون پول، با توجه به کمبود اعتبارات، اظهار داشت: اينكه مديران بودجه و اعتبارات دريافت كنند و آنها را در مسير درست هزينه كنند نه تنها هنر نيست بلكه وظيفه است لذا در شرايط كنوني آنچه كه بايد بطور جدي مورد توجه مديران قرار گيرد كار كردن و مديريت بدون پول است.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به سياستهاي كلي ابلاغي از سوي رهبر معظم انقلاب در بخش هاي جمعيت، اقتصاد مقاومتي و سلامت، عنوان کرد: سياست هاي ابلاغي رهبر معظم انقلاب تنها و صرفا براي گفت و شنود نيست بلكه ملاك عمل بوده و تلاش براي تحقق ابن سياستها بايد مورد توجه قرار گيرد.

سعادت با اشاره به لزوم رسيدگي به وضعيت نمازخانه ها و مساجد بين راهي، مساجد شبانه روزي، بيمه خادمين مساجد، آسان کردن شرايط ازدواج جوانان، استفاده از ظرفيتهاي خيرين مسجدساز و اعزام مبلغ ديني به روستاها و مناطق مرزي، گفت: امکانات و زیر ساختهای لازم برای حضور مبلغات در روستاها فراهم می شود.

وی بيكاري را دغدغه و خواسته اصلي مردم آذربایجان غربی دانست و ادامه داد: از مديران و مسئولان انتظار دارم نسبت به بحث اشتغالزايي جوانان و فارغ التحصيلان دانشگاهي احساس مسئوليت جدي داشته باشند و با تمام توان و تلاش براي رفع معضل بيكاري در استان كار كنند.

وی با بیان اینکه مديران و مسئولان استاني باید بيكاران مربوط به حوزه خود را شناسايي و در قالب يك گزارش به دبيرخانه شوراي اداري استان ارائه كنند تا بتوانيم با اتخاذ تدابير لازم براي رفع مشكل بيكاري اين افراد تصميم گيري كنيم، گفت: پارك علم و فناوري و شركتهاي دانش بنيان از ظرفيت هاي مناسب در جهت اشتغالزايي جوانان است.

استاندار آذربایجان غربی خواستار توجه مديران و مسئولان به توسعه و ترويج فعاليتهاي اين حوزه ها شد و افزود: ايجاد زمينه اشتغال براي جوانان از جمله كارهاي ماندگار مديران و مسئولان بوده و هر مدير و مسئولي در هر رده و بخشي كه بتواند فرصت هاي شغلي براي جوانان ايجاد كند يقينا نزد خداوند ماجور خواهد بود.

توصيه‌هاي حضرت علي(ع) به مالك اشتر سرلوحه كار مدیران باشد

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه نیز در این جلسه ضمن تاکید بر اینکه مديران و مسئولان، توصيه هاي حضرت علي(ع) به مالك اشتر را سرلوحه كار خود قرار دهند، افزود: امیدواریم با عمل و تاسي به دستورات و سفارشات پیامبر اسلام (ص) و ائمه معصومین بتوانيم ادامه دهنده راه و مكتب اين بزرگان باشيم.

حجت الاسلام سید مهدی قریشی خواستار بازخوانی رهنمودها و راهنمایی های امام علی (ع) به مالک اشتر، توسط مسئولان و مدیران شد و اظهار داشت: چرا که این سفارشات در مدیریت و خدمتگزاري به مسلمین مفید حال است .



وی مدیران را به داشتن رحمت و محبت به مردم، داشتن روحيه عفو و گذشت از خطاها، از بین بردن کینه‌‌ها و نزدیکی با افرادی که بیان کننده حق هستند سفارش و عنوان کرد: امیدواریم مدیران با خلوص نیت و عمل به دستورات معصومین(ع) بتوانند در اداره و حل مشکلات استان قدمهای خوبی برداشته و آینده خوب و روشنی را براي استان رقم زنند.

برنامه ریزی جهت اجرای نقشه راه اصلاح نظام اداری در آذربایجان غربی

معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار آذربایجان غربی نیز در این جلسه با اشاره به برنامه ریزیهای انجام شده در جهت اجرای نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور در استان، گفت: فرهنگ سازی و اشاعه مفاهیم 8 برنامه جدید اصلاح نظام اداری از طريق برگزاری همایش و کارگاه آموزشی مدیران و کارشناسان رابط تحول اداری و تنظیم بخشنامه های اجرایی اجرایی می شود.

نادر صفرزاده برنامه ریزی و تعریف 40 پروژه استانی با تعیین مسئول و همکاران پروژه از بین کارشناسان معاونت و تنظیم چارت و وزن دهی عملیاتهای هر پروژه برای اجرا و نظارت بهتر بر 8 برنامه نقشه راه اصلاح نظام اداری را از دیگر اقدامات در جهت اجرايي کردن طرح تحول نظام اداري در استان عنوان كرد.



وي اعمال راهبرد مشاوره و ارزیابی همراه و همزمان، توجه ویژه و تعریف پروژه و برنامه ریزی برای برنامه های مغفول مانده از 8 برنامه اصلاح نظام اداری به ویژه برنامه پنجم و ششم، توجه ویژه به موضوع کارسنجی در نیروهای انسانی، سیاستگذاری در خصوص ایجاد شبکه های ترویجی – اجرایی را از ديگر اقدامات در راستاي تحول نظام اداري استان برشمرد.