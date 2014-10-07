تسهیلات به موقع مهمترین نیاز مردم مناطق زلزله زده استان ایلام است

فریادرس شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فاز اول مرحله بازسازی شامل شناسایی و کارشناسی کردن منازل تخریب شده در سه شهرستان دهلران، دره شهر و آبدانان به پایان رسیده و طبق آخرین بررسی های به عمل آمده 20 هزار واحد مسکونی دچار تخریب شده است.

وی بیان داشت: کارهای کارشناسی با استفاده از نیروهای استان و کارشناس چند استان همجوار صورت گرفته و هم اکنون نیز درخواستهایی از سوی مردم برای نگاه کارشناسی برای برآوردمیزان تخریب در این سه شهرستان وجود دارد.

این مسئول عنوان کرد: بیش از هفت هزار و 463 واحد مسکونی در مناطق زلزله زده این سه شهرستان نیازمند نوسازی است و در واقع غیر قابل سکونت است و باید واحدهایی به این میزان ساخته شود.

شهبازی تصریح کرد: بیش از 10 هزار و 682 واحد نیز طبق بررسی های صورت گرفته و طبق تعاریف کارشناسی شده نیازمند بهسازی هستند و در واقع این منازل قابل سکونت بوده و فقط بهسازی می شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر بنیاد مسکن از محل اعتبارات خود نسبت به پرداخت کمکهای بلاعوض به مردم زلزله زده اقدام کرده است و مردم در انتظار تسهیلات در نظر گرفته شده از سوی دولت هستند و در حال حاضر کار ساخت و بازسازی تعداد 7500 واحد مسکونی در این مناطق از استان ایلام و در شهرستانهای آبدانان ، دره شهر و دهلران شروع شده و تلاش ما این است که همه چیز به موقع و مطابق برنامه ریزی انجام گیرد.

این مسئول تصریح کرد: در حال حاضر برای هشت هزار نفر از طریق رایانه پرونده برای پرداخت تسهیلات و کمک تشکیل شده است که هیئت دولت برای واحدهای تعمیری تا 10 هزار واحد مبلغ 70 میلیارد تومان اعتبار با کارمزد 5 درصد را اختصاص داده و برای احداث و نوسازی 81 میلیارد تومان برای سه هزار و 253 مورد تا سقف تسهیلات 25 میلیون تومان با کارمزد 4 تا 5 درصد اختصاص داده است.

اعتبارات هنوز نرسیده است

شهبازی بیان داشت: یکی از مهمترین نیازهای استان ایلام در بخش بهسازی و نوسازی منازل مناطق زلزله زده ارائه تسهیلات و کمکهای بلاعوض به مردم است که در این ارتباط دولت و مسئولان استان تمام مقدمات را فراهم کرده اند و تا پایان ماه این تسهیلات از بانکهای کشور به بانکهای استان ایلام وارد می شود و در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

وی عنوان کرد: اعتبارات در نظر گرفته شده چه در بخش تسهیلات و چه در بخش کمکهای بلاعوض در کشور بی سابقه بوده است و امیدواریم این اعتیارات هرچه سریعتر وارد استان شود.

مردم همکاری و کمک کنند

شهبازی بیان داشت: مردم شهرستانهای مختلف استان و روستاها برای بحث مقاوم سازی منازل روستایی همکاری کنند و الان فرصت خوبی است که مردم برای مقاوم سازی منازل خود استفاده کنند.

این مسئول افزود: مقاوم سازی منازل روستایی باعث تامین مسکن متناسب با نیاز روستای و تغییر فضای روستا از محیطی غیربهداشتی به محیطی شاداب، جذاب و جلوگیری از مهاجرت می شود.

وی افزود: ارتقا سکونتگاه های روستایی و تلاش برای نزدیکی سطح رفاه مردم روستا و شهر و ایجاد تحرک در چرخه تولید مسکن در بحث مقاوم سازی منازل روستایی نیز دنبال می شود.

بیش از 17 هزار واحد مسکن روستایی در ایلام مقاوم شده است

شهبازی بیان داشت: بر همین اساس فعالیت طرح ویژه نوسازی و بهسازی مسکن روستایی در استان ایلام از سال 1384 سروع شده و تا به امروز عملکرد خوبی نیز داشته به طوری که تائکنون بیش از 22 هزار و 638 نفر در روستاهای استان ایلام برای مقاوم سازی منازل خود به بانکهای عامل جهت گرفتن تسهیلات معرفی شده که از این تعداد تاکنون مقاوم سازی 17 هزار و 428 واحد خاتمه یافته است.

فعالیت های عمرانی در روستاهای ایلام

شهبازی بیان داشت: فعالیتهای عمرانی روستایی یکی از مهمترین و اصلی ترین اقدامات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در امور کالبدی و عمران و آبادی روستاهای استان ایلام است.

وی تصریح کرد: این فعالیتها با هدف ایجاد زمینه توسعه و عمران روستاها و تامین عادلانه امکانات و هدایت فیزیکی جهت بهبود شرایط زیست محیطی در نقاط مختلف اجرایی می شود.

این مسئول تصریح کرد: ساماندهی کالبدی سکونتگاه های روستایی طرحی است که به منظور توسعه هماهنگ و موزون فعالیتهای کشاورزی، صنعتی و خدماتی از طریق توزیع مناسب جمعیت و فعالیت و استقرار بهینه خدمات در محیط های روستایی، هماهنگ با نظام شبکه شهری تهیه می شود.

وی بیان داشت: به همین منظور ساماندهی سکونتگاه های روستایی استان ایلام در چندین بخش به اتمام رسیده است.

تهیه و اجرای طرح هادی روستایی در استان ایلام

شهبازی بیان داشت: طرح های روستایی طرحی است که ضمن ساماندهی و اصلاح بافت موجود، میزان و مکان گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای عملکردهای مختلف از قبیل مسکونی، تجاری و کشاورزی و تاسیسات و تجهیزات و نیازمندی های عمومی روستایی را بر حسب مورد در قالب مصوبات طرحهای ساماندهی فضا و سکونتگاه های روستایی و طرحهای جامع ناحیه ای تعیین می کند.

وی بیان داشت: ایجاد زمینه توسعه و عمران روستاها با توجه به شرایط فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی از اهداف این طرح هادی است.

این مسئول تصریح کرد: از دیگر اهداف طرح هادی روستایی تامین عادلانه امکانات از طریق تاسیسات تولید و رفاهی است و همچنین هدایت وضعیت فیزیکی روستا نیز در این طرح دنبال می شود.

شهبازی بیان داشت: در همین راستا از ابتدای تاسیس بنیاد مسکن تا پایان مردادماه سال 93، بنیاد مسکن استان ایلام موفق به تهیه طرح هادی در 340 روستا و اجرای طرح هادی در 260 روستای بالای 20 خانوار کرده است.

صدور اسناد مالکیت روستایی و شهرهای زیر 25 هزار نفر در استان

شهبازی بیان داشت: بنیاد مسکن استان ایلام از ابتدای تاسیس تا کنون 21 هزار و 380 جلد سند روستایی در روستاهای بالای 20 خانوار صادر کرده است.