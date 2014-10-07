آخرین وضعیت صدور احکام 9470 استاد پزشکی و غیرپزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین مرحله گزینش متقاضیان جذب در دانشگاهها در هیأت عالی شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت می گیرد. مصوبات این شورا برای فراخوان فعلی جذب استادان در سال جاری همچنان پابرجاست و طبق روال گذشته با متقاضیان رفتار می شود. علاوه بر این؛ در برنامه ششم توسعه نیز همین مصوبات اجرایی خواهد شد.

یک مقام مسئول مرتبط با جذب در شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره، اظهار داشت: قرار نیست هیچ توقفی در فرایند جذب صورت گیرد و وزارتخانه های علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی به نیازهای خودشان در این زمینه واقف هستند.

در همین باره، وزارت بهداشت 2 هزار نفر، وزارت علوم یک هزار و 470 نفر و دانشگاه آزاد اسلامی بین 5 تا 6 هزار نفر را دارند که در صف استخدام و دریافت حکمشان هستند. برای استادان دانشگاه آزاد لازم است احکام پیمانی صادر شود.

البته مقرر شده در ترکیب برخی از هیأتهای اجرایی دانشگاهها، تغییرات حداقلی صورت گیرد و افرادی که توان شرکت در جلسات این هیأتهای را ندارند با افراد دیگر جایگزین می شوند اما این امر به معنای توقف فرایند جذب نیست چون خلاف این امر، در واقع عمل کردن در جهت خلاف مقررات و قوانین است.