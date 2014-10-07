صدور اولین مجوز تولید پرورش مرغ بدون آنتی بیوتیک در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسین رضوانی دوشنبه شب در مراسم روز دامپزشکی در مجتمع نفت محمودآباد، اظهار داشت: 14 مهرماه روز تجلی آرمان و روز ارج نهادن دستاوردهای جمهوری اسلامی است که در طول 70 سال خدمت، تلاش و همپیمانی در عرصه های مختلف و روزهویت، حقانیت و اعتبار بخشی به دامپزشکی است.

وی اظهار داشت: در آموزه های دینی عمیقا به مسائل مهمی ماننند آزار نرساندن به حیوانات و رعایت موازین شرعی در کشتار دام توصیه می شود و به ارزشگذاری به نظام حقوق حیوانات توجه شده است.

وی با گرامیداشت روز دامپزشکی و تقارن آن با اعیاد قربان و غدیر گفت: آشنایی بیشتر مسئولان امر با دامپزشکی، چند رویکرد به همراه دارد و رساندن دامپزشکی به جایگاه ویژه خود نیازمند تصویب قوانین از سوی مجلس و رعایت اخلاق دامپزشکی است.

نظارت بر 350 هزار تن نهاده های دامی

وی اظهار داشت: در شش ماه اول امسال بر واردات 350 هزار تن نهاده های دامی از سوی دامپزشکی استان نظارت شده است.

وی عنوان کرد: مازندران با داشتن تنها مرغ لاین خاورمیانه، دو هزار و 200 واحد گوشتی، 40 کارخانه جوجه گوشتی و ... در عرصه دامپزشکی فعالیت دارد و با توجه به اصل 44 قانون اساسی و ماده 5، صدور پروانه های دام و طیور به بخش خصوصی واگذار شده است.

مدیرکل دامپزشکی مازندران یادآور شد: در سالهای اخیر با فرصتهای شغلی فراهم شده در برخی قسمتها با کمبود دامپزشک مواجه هستیم.

رئیس شورای نظام دامپزشکی مازندران نیز گفت: نظام دامپزشکی مازندران بالنده ترین و توانمندترین نظام دامپزشکی کشور است.

صدور پروانه های بهداشتی جایگاههای دام و طیور

شمسعلی هادی زاده معلم گفت: صدور پروانه های بهداشتی جایگاههای دام و طیور را در استان شروع کردیم و اگر هشت هزار پروانه در استان صادر شد، سه هزار و 500 پروانه مربوط به استان مازندران است.

وی گفت: امروز نظام دامپزشکی استان در کشور برتر است که این امر مدیون تلاش همه دست اندارکاران است.

سیستم خدمات رسانی دامپزشکی نوین می شود

به گفته وی، صدور پروانه مراکز خدماتی دا م وطیوؤ، داروخانه، آزمایشگاه تا پایان سالجاری عملیاتی می شود و علاوه بر این، مسئولان فنی و سیستم خدمات رسانی دامپزشکی به شکل نوین فنی و هلدینگینگ اجرایی می شود.

هادی زاده معلم بیان داشت: در استان مازندران در سطح دامپزشکان، مشکل اشتغال نداریم و امیدواریم مسئله اشتغال شرایط سایر رده های حوزه دامپزشکی رفع شود.

رئیس نظام دامپزشکی مازندران گفت: نگاه دامپزشکان در حوزه فعالیتشان، علاوه بر اینکه باید نگاه مسئولانه باشد، باید نگاه عاشقانه به این حوزه باشد زیرا در مقابل امنیت و بهداشت جامعه مسئولیت دارید.

هادی زاده معلم تصریح کرد: کسانیکه به هر دلیلی نمی توانند در مجموعه دامپزشکی خدمات دهند، فضا را آلوده نکنندتا سایر افراد عاشقانه و خالصانه در این حوزه فعالیت کنند.

نظام پزشکی در خدمت بهره وری و تولید است

وی با بیان اینکه نظام دامپزشکی در خدمت بهره وری، اقتصاد و تولید است، عنوان کرد: همکاران فضا را برای خدمت صادقانه در این حوزه مهیا کنند و امیدواریم بخش خصوصی با همکاری فعالان دامپزشکی، به بهره وری در تولید توجه داشته باشند.