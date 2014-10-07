امنیت غذایی از دغدغه های مهم جهانی است/ فارغ التحصیلان دامپزشکی بیکار نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار دوشنبه شب در مراسم روز دامپزشک در محمودآباد با گرامیداشت روز دامپزشکی گفت: هر چه تعامل بین دامپزشکی و نهادها و تشکل های مردم نهاد بیشتر باشد، اعتقاد به این بخش بیشتر می شود.

وی با تاکید بیش از 700 پیشخوان دولت در استان فعال است گفت: تاکنون بیش از 170 فعالیت دستگاههای اجرایی به بخش خصوصی واگذار شده و باید وظایف دستگاهها برونسپاری شود.

استاندار مازندران با اشاره به خشکسالی های اخیر گفت: بحث امنیت غذایی در کشور باید در اولویت اول باشد و این مسئله در استان مازندران نیز باید به عنوان محوری ترین فعالیت قرار گیرد.

ربیع فلاح مسئله آب را در کشور بسیار مهم برشمرد و عنوان کرد: آب به عنوان یکی از مهمترین فعالیت این بخش مورد توجه قرار گیرد زیرا استانی که دارای منابع آبی فراوان بوده برای تامین آب شرب روستاییان با مشکل مواجه است.

استاندار مازندران به نقش شورای دامپزشکی اشاره کرد و جایگاه امور دام و واحدهای متناظر دامپزشکی را مهم برشمرد و گفت: بیش از 30 درصد ارزش افزوده بخش کشاورزی مربوط به این بخش است.

وی با اشاره به اینکه بیکاری دانش آموختگان بخش های مختلف از جمله نگرانیها و دغدغه هاست گفت: خوشبختانه امروز در بخش دامپزشکی، فرد بیکاری نداریم و این امر مایه دلگرمی است.

فلاح جلودار با تاکید بر تلفیق بخش دولتی و حاکمیتی با بخش خصوصی تصریح کرد: می توان از زمینه های موجود در این بخش ها برای اشتغال دانش آموختگان بهره گرفت.

وی با اظهار اینکه، باید از مشارکت و پشتیبانی بخش خصوصی بهره گرفت بر لزوم واگذاری وظایف و خدمات به بخش های غیردولتی تاکید کرد.

در این مراسم از شماری از فعالان حوزه دامپزشکی، کارمندان نمونه، چهره ماندگار دامپزشکی، تقدیر شد.