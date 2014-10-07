عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

-"عبداللطیف بن راشد زیانی" دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس" با "جان کری" وزیر خارجه آمرکا دیدار و درخصوص آخرین تحولات منطقه با وی گفتگو کرد.
-منابع لیبیایی از ادامه درگیریها در شهر بنغازی در لیبی و کشته و زخمی شدن چندین نفر خبر دادند.
-"بان کی مون" دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد که داعش جنایات گسترده ای را علیه ساکنان شهر عین العرب(کوبانی) در شمال سوریه مرتکب می شود.
-وزارت کشور تونس از دستگیری شش نفر که در جذب تروریست برای اعزام به لیبی و سوریه فعالیت می کردند خبر داد.
-شبکه اسکای نیوز عربی از حمله خمپاره ای به نزدیکی سفارت آمریکا در بغداد خبر داد.
-پهپادهای اسرائیلی شب گذشته حریم هوایی لبنان را نقض کردند.
-به دنبال پیشروی داعش در شهر کوبانی افراد مسلح کرد این شهر را از غیر نظامیها تخلیه کردند.
-کره شمالی و جنوبی در مرزهای دریایی خود به روی یکدیگر آتش گشودند.
-استرالیا، هلند و بلژیک اولین حملات هوایی خود را علیه مواضع داعش در عراق آغاز کردند.
-روزنامه الحیات با انتشار خبری اعلام کرد که گروههای سیاسی یمنی برای تاخیر در انتخاب نخست وزیر جدید این کشور به توافق رسیده اند.
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