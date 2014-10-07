به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی دوشنبه شب در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: در مبارزه با زمین خواری باید جدی باشیم و با زیاده خواهی متعرضان به منابع طبیعی مبارزه کنیم، وضع موجود زیبنده نیست چرا که برخی از پرونده ها دو سال و برخی پرونده ها ممکن است 10 سال در انتظار باشد ازاین رو باید از تمام ظرفیت خودمان استفاده کنیم تا آراء صادر شود و هیچ پرونده ای در کمیسیون ماده واحده نباشد.

وی افزود: اداره کل منابع طبیعی باید برای صدور احکام تمهیدات مقدمات لازم را تسریع ببخشد تا از اطاله رسیدگی جلوگیری شود و در سایر موضوعات باید بخش کارشناسی تقویت شود تا منافع دولت و بخش عمومی حفظ شود چراکه گاهی ملاحظه می شود که از سوی منابع طبیعی سهل انگاری هایی را شاهد هستیم که مورد پسند نیست؛ مصادیقی را در گذشته داشته ایم که به واسطه ورود متنفذین گلایه هایی به وجود آمده است بنابراین باید مانع نفوذ این دسته از افراد شد.



دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قزوین عنوان کرد: حفظ بیت المال موضوعی است که باید در آن دقت شود البته در بررسی ادعای افراد در خصوص اراضی ملی در صورت وجود ادله نباید اصراری بر نظر خود کنید بلکه لازم است حقوق افراد نیز مورد حمایت قرار گیرد البته صیانت از حقوق بیت المال بدین معنا که بنا نیست وقتی تشخیصی دادیم برخلاف حق به نفع دولت پافشاری کنیم بلکه باید حق را به ذی حق بدهیم.



حجت الاسلام صادقی نیارکی اظهارداشت: موضوع زمین خواری با اختلاف افراد با منابع طبیعی متفاوت است زمین خواری بحث مهمی است که نظام و رهبری در خصوص آن مطالبه دارند در نتیجه باید با حساسیت به آن نگاه کنیم و در این میان هیچ تفاوتی نسبت به افراد با جایگاه هایشان وجود ندارد از این رو اگر تعرضی به زمین شود به هیچ وجه مورد پذیرش نیست.



دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قزوینبا بیان اینکه در حال حاضر عمده پرونده های مربوط به اراضی ملی در شهرستان های بوئین زهرا و قزوین وجود دارد اظهارداشت: کارشناسان در هنگام رسیدگی به دعاوی در خصوص مالکیت اراضی مورد ادعا باید به وضعیت 40 سال قبل اراضی توجه کنند تا سابقه واقعی اراضی مشخص شود.