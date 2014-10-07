افزایش 105 درصدی تماس قائمشهریها با 110/ 30 پرونده برداشت پول از حساب مردم کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا قدمی دوشنبه شب در نشست مطبوعاتی خود برنامه های هفته ناجا وعملکرد شش ماهه فرماندهی انتظامی قائمشهر را تشریح کرد.

فرمانده انتظامی قائمشهرازبرگزاری صبحگاه مشترک در اولین روز از هفته ناجا وتجلیل از 52 نفر از کارکنان تلاشگر این فرماندهی خبر داد و اظهار داشت: در 15 مهر، دومین روز از این هفته ، افتتاح کلانتری شهرداری ، افتتاح چاد رویزیت رایگان پزشکی مستقر در میدان طالقانی و دندانپزشکی در بهداری فرماندهی انتظامی قائمشهرو دیدارچهره به چهره با مردم و بررسی مشکلات آنان به هنگام نماز مغرب و عشا در مسجد ابوالفضل پل سه تیررا خواهیم داشت.

سرهنگ قدمی برگزاری رزمایش یگان ویژه رأس ساعت 10 صبح 16 مهر را از برنامه های دیگر هفته ناجا معرفی کرد و بیان داشت : در روز پنجشنبه غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدای سیدملال را خواهیم داشت و پیاده روی عمومی خانوادگی در روز جمعه 18 مهر رأس ساعت 7 صبح در میدان طالقانی آغاز خواهد شد و عصر همان روز در ساعت 1430 مسابقات دوچرخه سواری برگزار خواهد شد.

فرمانده انتظامی قائمشهراز راه اندازی پلیس فتا در نیمسال اول سال جاری در قائمشهر خبرداد و اظهار داشت: طی مدت کوتاهی که از افتتاح این مرکز می گذرد حدود 30 فقره پرونده مربوط به برداشت پول از حساب مردم کشف و 770 میلیون ریال وجوه نقدی که از حساب افراد برداشته شده بود ، کشف و به مالباختگان مسترد شد.

وی با اشاره به نسبت عکس توقیف خودروهای متخلف و تصادفات گفت: توقیف خودروی متحلف 30درصد و موتورسیکلت 45درصد افزایش داشته است که در مقابل آن ، کاهش 88 درصدی تصادفات خسارتی و 46 درصدی فوتی را مواجه بوده ایم.

سرهنگ قدمی درصد زیادی از سرقت های خرد و کوچک را مربوط به معتادان دانست و اذعان داشت: در شش ماهه گذشته 16 درصد وقوع سرقت کاهش و 33 درصد کشف سرقت افزایش داشته است.

فرمانده انتظامی قائمشهر از کشف یک کارگاه تهیه و توزیع مواد مخدر شیشه و کشف 9 کیلوگرم شیشه خبرداد و افزود: دستگیری معتادین به مواد مخدر نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 55 درصد و کشف مواد مخدر 18 درصد افزایش داشته است.

سرهنگ قدمی پاکسازی میادین شهر و چهارشنبه بازار قائمشهر را از اقدمات بارزی دانست که نقش نیروی انتظامی در اجرای آن بسیار مؤثر و مهم بوده است و موجبات رضایتمندی شهروندان را فراهم کرده است.

فرمانده انتظامی قائمشهر گفت: 80 درصد پرونده های اختلاف خانوادگی مطرح در مراکز مشاوره و مددکاری کلانتری ها منجر به سازش می شوند که ناشی از فعالیت بیشتر مشاوران و مددکاران کلانتری هاست.