معوقات بانکی مانع از تاثیر مفید بانک ها در توسعه گلستان شده است

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی امامی شامگاه دوشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان اظهار کرد: ما چاره ای نداریم جز این که برای رشد متوازن استان هایی مانند گلستان را ویژه ببینیم و همه منتظر ورود رییس جمهور به استان هستیم تا ویژه بینی لازم از این سفر پربرکت در استان لحاظ شود.

وی با بیان این که دولت محدودیت منابع دارد و همه از این موضوع مطلع هستیم گفت: راه چاره این است که ما به تامین منابع از جاهای دیگر بپردازیم و قانون برنامه 5 توسعه به ما این اجازه را داده است که در پایان این برنامه تامین بودجه ما از طریق دولت به صفر برسد ولی هنوز اجرایی نشده است.

سرمایه گذاری مولد از راه های تامین منابع غیردولتی امکان پذیر است

امامی در ادامه با بیان این که سرمایه گذاری مولد از راه های تامین منابع غیردولتی امکان پذیر است گفت: یکی از ظرفیت ها در این خصوص استفاده از ظرفیت فاینانس است که ما برش استانی این موضوع را هم مشخص کرده ایم اما با گذشت 7 ماه از این موضوع حتی یک فاینانس هم اجرایی نشده است.

نماینده مجلس گرگان در مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: گلوگاه ها و تنگناه هایی که در رابطه با عدم اجرای این موضوع وجود داشته است باید شناسایی شود.

وی صندوق توسعه ملی را از ظرفیت هایی دانست که می توان برای خروج از رکود از آن استفاده کرد و اسناد خزانه اسلامی هم از جمله منابع تامین مالی برای استان است.

امامی در ادامه در خصوص این که همچنان که در برنج ارقام آن رتبه بندی می شود باید برای گندم گلستان که دارای گلوتن بالایی است هم این رتبه بندی کیفی اعمال شود و باید از این فرصت طلایی برای استان استفاده شود.

خط ویزه اعتباری برای استان نیاز است

وی با بیان این که ما خط ویزه اعتباری برای استان نیازمند هستیم گفت: بانکهای استان منابع ومصارف شان با هم همخوانی ندارد و مطالبات معوقه امروز امکان عملکرد مطلوب را از بانک ها گرفته است.