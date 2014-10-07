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۱۵ مهر ۱۳۹۳، ۸:۴۱

بامداد امروز؛

زمین لرزه ای 3.6 ریشتری سومار را لرزاند

زمین لرزه ای 3.6 ریشتری سومار را لرزاند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: زمین لرزه ای به بزرگی 3.6 ریشتر بخش سومار در قصرشیرین را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، بامداد سه شنبه زمین لرزه ای به بزرگی 3.6 ریشتر بخش مرزی سومار در قصرشیرین را لرزاند.

مرکز لرزه نگاری موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران وقوع این زمین لرزه را در ساعت شش و 58 دقیقه و سه ثانیه به ثبت رسانیده است.

 موقعیت این زلزله در عرض شمالی 33 .77 و طول شرقی 45 . 76 و در عمق 15 کیلومتری زمین بوده و مرکز آن در 16 کیلومتری سومار، 44 کیلومتری گیلانغرب در استان کرمانشاه و 44 کیلومتری زرنه از توابع استان ایلام ثبت شده است.

همچنین سه زمین لرزه دیگر، با قدرت 2.1، 2.2 و 2.3 ریشتر از صبح امروز بخش سومار را لرزانده است.

هنوز از خسارات احتمالی این زمین لرزه ها اخباری گزارش نشده است.

کد مطلب 2384469

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