به گزارش خبرگزاری مهر، نخستين دور نشست ديني مركز گفتوگوي اديان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي با رهبران ديني كنيا، با عنوان «نقش گفتوگوهاي ديني در مقابله با افراطگرايي و خشونت» عصر روز گذشته 14 مهرماه در سالن شهيد رحيمي اين سازمان برگزار شد.
آصف كريم، رييس هيأت رهبران ديني كنيايي حاضر در اين دور از نشست ديني و رييس جامعهي شيعهي اثنيعشري كنيا، در سخناني با اشاره به تلاشهايش براي ايجاد تفاهم مشترك بين پيروان اديان در اين كشور آفريقايي، اظهار كرد: شيعيان كنيا رابطهي مناسبي با رايزني فرهنگي ايران در اين كشور دارند.
وي ادامه داد: به دليل سوء تبليغات فراوان غربيها و آنچه از رسانهها به دست مردم ميرسد، كنياييها ديد منفي به ايران دارند. به همين دليل تصميم گرفتيم تا هيأتي را به ايران اعزام كنيم تا اين كشور را از نزديك ملاقات كنند و به بيان واقعيات دربارهي آن بين جامعهي كنيا بپردازند و در كنار آن هم ديدار و گفتوگوهايي با رهبران ديني ايران داشته باشند.
وي افزود: اين هيأت بازديدي از كاخ نياوران و بعد از آن از خانهي امام خميني (ره) در جماران داشت. همين محل زندگي امام خميني (ره) بعد از بازگشت از تبعيد نشان ميدهد كه انقلاب وي براي مردم بود و ما را بسيار تحت تأثير قرار داد.
آصف كريم، در ادامه با اشاره به بازديد هيأت رهبران ديني كنيا از كليساي آشوريان، گفت: براي ما ثابت شده است كه ايران، در كمال بردباري و تحمل، تمامي اديان را ميپذيرد و با پيروان آنها همزيستي مسالمتآميز دارد.
ولنگتين ماتيسو، دبيركل ائتلاف انجيلي كنيا، ديگر سخنران اين مراسم بود. وي گفت: ميدانيم كه ايران در طول تاريخ داراي مردماني بزرگ بوده است. در انجيل از كارهاي بزرگ ايرانيان نام برده شده است و امروزه هم در كلاسهاي درس خود، تمدن ايراني و بزرگي و كارهاي بزرگ ايرانيان را تدريس ميكنيم.
وي افزود: ذهنيت اشتباهي نسبت به ايران داشتم. به خاطر تبليغات رسانهاي فراوان و مغرض، منتظر ديدن سلاحهاي اتمي در خيابانهاي تهران بودم؛ ولي آنچه ديدم، محبت و دوستي مردم و جواناني بود كه به دور از تبعيض با ما برخورد ميكردند و علاقهي خود به مردم آفريقا را نشان ميدادند.
اولين روز از اين دور از نشست با حضور آيتالله تسخيري، مشاور مقام معظم رهبري در امور جهان اسلام، دكتر ابوذر ابراهيميتركمان، رييس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، ولينگتن ماتيسو، دبيركل ائتلاف انجيلي كنيا، آصف كريم، رييس جامعهي شيعيان كنيا، حجتالاسلام خسروپناه، رييس مؤسسهي حكمت و فلسفه، اسقف اعظم سركيسيان، اسقف اعظم ارامنهي ايران، قهرمان سليماني، معاون آموزشي و پژوهشي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و عليمحمد حلمي، رييس مركز گفتوگوي اديان اين سازمان، حجتالاسلام غلامرضا مصباحيمقدم، رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، خورشيديان، نمايندهي جامعهي زرتشتي، يوناتن بتكليا، نمايندهي آشوريان در مجلس شوراي اسلامي و چند تن ديگر از رهبران ديني اين كشور آفريقايي و محققان و پژوهشگران كشورمان برگزار شد.
نخستين دور نشست ديني مركز گفتوگوي اديان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي با رهبران ديني كنيا، امروز سهشنبه 15 مهر، با حضور هيأت كنيايي در دانشگاه اديان و مذاهب در شهر قم ادامه مييابد.
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