مصالحه 82 درصدي پرونده هاي ارجاعي به دفاتر مشاوره کلانتري ها در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی مهديان نسب عصر دوشنبه در نشست تعاملي با مسئولان قضايي استان، از تعامل و همراهي مسئولان قضايي با انتظامي استان تقدير کرد و با اشاره به شعار هفته نيروي انتظامي "پليس، تلاش جهادي، کارآمدي، اقتدار" گفت: کارآمدي پليس مبتني بر تلاش جهادي است و اين امر موجب اقتدار پليس در جامعه مي شود.

وي افزود: آنجا که نياز است با مردم با زبان نرم برخورد مي شود چرا که گفتمان خوب وظيفه ذاتي پليس است و آنجا که برخورد با هنجارشکنان و قانون گريزان است پليس با اقتدار با آنان برخورد مي کند.

مهديان نسب بيان داشت: خوشبختانه امروز مسئولان و کارکنان انتظامي هيچ دغدغه اي در انجام ماموريت ها با حوزه دستگاه هاي قضايي ندارند که اين امر ثمره تعامل خوب و سازنده مسئولان قضايي با جان بر کفان حوزه امنيت است.

فرمانده انتظامي استان همدان با اشاره به اقدامات و عملکرد دواير مشاوره و مددکاري در کلانتري ها در صلح و سازش بين طرفين پرونده ها گفت: 82 درصد پرونده هاي ارجاعي به اين دفاتر با تلاش مشاوران و مددکاران با تجربه انتظامي به صلح و سازش منتهي شده است.

مديرکل دادگستري استان همدان نیز در اين جلسه گفت: تعامل بين دستگاه قضايي و انتظامي تقويت شده چرا که امنيت مطلوب در استان با همکاري اين دو دستگاه حاصل مي شود.

رضا مترقب با اشاره به فعاليت ها و توفيقات دستگاه هاي قضايي و انتظامي در استان همدان گفت: اين جلسات ثمراتي همچون فهم بهتر مشکلات و مسائل پيش رو و رضايت مردم را در پي دارد چرا که مردم از پليسي که با اقتدار وارد عمل مي شود راضي هستند و ما نيز در اين زمينه از اقدامات پليس حمايت مي کنيم.

مدير کل دادگستري استان همدان عنوان کرد: مدافعان حريم ولايت بايد قدرتمند باشند تا به فرامين مقام معظم رهبري جامه عمل بپوشند.