افزايش 9 سانتي متري سطح تراز آب درياچه اروميه

به گزارش خبرنگار مهر، كیومرث دانشجو شامگاه دوشنبه در جلسه شورای اداری آذربایجان غربی با اشاره به اینكه تراز سطح آب دریاچه ارومیه به 1270.15 متر تا پایان شهریورماه امسال رسیده بود، افزود: در اثر بارش های دهه اول مهرماه در حوضه آبریز دریاچه ارومیه شاهد افزایش 9 سانتی متری تراز سطح آب دریاچه بودیم كه هم اكنون تراز سطح آب این دریاچه 1270.24 متر رسیده است.

وی تراز اکولوژیک سطح آب دریاچه ارومیه را 1274.10 متر اعلام و عنوان كرد: تراز حداکثر مشاهده شده سطح آب دریاچه ارومیه 1278.41 متر بوده كه از مهر سال گذشته تا پایان شهریور ماه امسال در حوضه آبریز دریاچه ارومیه 286.7 میلیمتر بارندگی ثبت شده که این میزان در مدت مشابه سال قبل 374.9 میلیمتر و در دراز مدت مشابه 355.1 میلیمتر بود.



وی با اشاره به اینکه بارشها در حوضه آبریز دریاچه ارومیه نسبت به مدت مشابه سال قبل 23.5 درصد و نسبت به دراز مدت مشابه 19.3 درصد کاهش یافته، ادامه داد: ارتفاع کل ریزشهای جوی طی سال آبی گذشته 300.3 میلیمتر در استان بود که نسبت به میانگین دراز مدت مشابه 14.9 درصد و نسبت به مدت مشابه سال آبی قبل 24.7 درصد کاهش یافته است.



مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی با اشاره به اینکه حجم بارشها بدون احتساب دریاچه ارومیه بالغ بر 11.27 میلیارد متر مکعب طی سال آبی گذشته ثبت شده، ادامه داد: حوضه آب ارس نیز طی سال آبی گذشته 263.2 میلیمتر بارندگی ثبت شده این در حالی است که این میزان نسبت به بارش 354.6 میلیمتری سال گذشته 25.8 درصد کاهش یافته و نسبت به بارش 272.6 میلیمتری دراز مدت مشابه 3.4 درصد کاهش نشان می دهد.



دانشجو با اشاره به اینکه بیشترین میزان بارشها در حوضه آبریز زاب گزارش شده است، اعلام کرد: در این حوضه طی سال آبی گذشته 564.4 میلیمتر ریزشهای جوی ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان 694.7 میلیمتر 18.8 درصد و نسبت به میانگین دراز مدت مشابه به میزان 624.2 میلیمتر با 9.9 درصد کاهش بارشها مواجه بودیم.



دانشجو با بیان اینکه در آذربایجان غربی طی سال آبی گذشته 300.3 میلیمتر بارندگی ثبت شده، یادآور شد: این میزان در مقایسه با بارش 398.8 میلیمتری مدت مشابه سال قبل و 352.7 میلیمتری دراز مدت مشابه به ترتیب با کاهش 24.7 و 14.9 درصد همراه بود



وی با اشاره به روند کاهشی آورد رودخانه های استان که با کاهش 45 درصدی نسبت به دراز مدت و 30 درصدی نسبت به سال قبل مواجه است، عنوان کرد: صرفه جویی و مصرف بهینه منابع آب، توسعه شبکه های مدرن آبیاری در سطح 60 هزار هکتار، تجهیز چاه های کشاورزی به کنتورهای هوشمند آب و برق و توسعه سیستمهای تحت فشار در داخل مزارع و همچنین کنترل برداشتهای غیر مجاز از جمله اقدامات برای مصرف بهینه آب است.