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۱۵ مهر ۱۳۹۳، ۹:۰۸

فلاح جلودار:

رویکرد سفرهای استانی دولت متفاوت است/ توقف ساخت و سازهای بی رویه در مازندران

رویکرد سفرهای استانی دولت متفاوت است/ توقف ساخت و سازهای بی رویه در مازندران

محمودآباد - خبرگزاری مهر: استاندار مازندران با بیان اینکه رئیس جمهور بزودی به استان سفر می کند، گفت: رویکرد سفرهای استانی دولت یازدهم با دولت قبلی متفاوت است.

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار دوشنبه شب در حاشیه مراسم روز دامپزشکی در گفتگو با خبرنگاران، بدون اعلام زمان دقیق سفر رئیس جمهور در استان گفت: انشاء الله بتوانیم در سفر رئیس جمهور، چند پروژه مشخص و شاخص برای استان تهیه کنیم.
 
وی گفت: رویکرد سفر رئیس جمهور در دیگر استانها نیز نشان می دهد که برخی از پروژه ها باید امسال به بهره برداری رسد و برخی دیگر از مصوبات و طرحها نیز در سالهای دیگر انجام می شود.
 
نرخ 12 درصدی بیکاری در مازندران
 
وی در پاسخ به اینکه نرخ بیکاری در مازندران چقدر است، بیان داشت: شاخص های آماری بر اساس استانداردهاست و تعداد افراد جویای کاری که در استان متقاضی شغل هستند حدود 12 تا 12.5 درصد است.
 
فلاح جلودار، به همایش فرصتهای سرمایه گذاری در استان مازندران اشاره و اضافه کرد: این همایش پنجشنبه هفه جاری برگزار و در آن توافقهایی برای سرمایه گذاری در استان انجام می شود.
 
استاندار مازندران، بیان داشت: این همایش در بخش های مختلف مانند کشاورزی، گردشگری، صنعت و ... است که با حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی برگزار می شود.
 
وی با تاکید بر لزوم توسعه گردشگری دریایی گفت: در همایش فرصتهای سرمایه گذاری نیز به این مسئله توجه می شود و چند سرمایه گذار خارجی نیز در این همایش شرکت می کنند.
 
توقف ساخت و سازهای بی رویه در مازندران
 
استاندار مازندران درباره نتایج ارزیابی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و حفظ حقوق بیت المال که به استان سفر کرده بودند، اظهار داشت: استان مازندران در بین دیگر استانها بالاترین فعالیت در زمینه مبارزه با ساخت و سازهای بی رویه و زمینخواری و واگذاری در قالب ماده 31 و 32 داشته است.
 
فلاح جلودار گفت: هم اکنون نیز با اقدمات صورت گرفته و فشارهای اعمال شده تقریبا ساخت و سازهای بی رویه در استان متوقف شده است.
 
استاندار مازندران در پاسخ به اینکه تکلیف فرمانداران باقی مانده از دولت دهم در استان چه خواهد شد، عنوان کرد: بعضی از آنان در سمتهایشان باقی خواهند ماند.
 
وی در پاسخ به سئوالی درباره احداث سد در بالادست روستای لاسم آمل برای تامین آب شرب استان تهران بیان داشت: هر زمانی احداث سد هراز به پایان رسید، در این زمینه تصمیم گیری می کنیم.
 
فلاح جلودار از پیگیری برای تامین اعتبار سد هراز خبر داد و گفت: معاون اول رئیس جمهور دستور داده تا اعتبار ساخت این سد تامین شود و این کار مهمی است.
 
وی بحث مهار آب در استان را امری جدی دانست و بر لزوم توجه بیشتر به این مهم تاکید کرد.
 
استاندار مازندران در پاسخ به سئوالی درباره طرحهای سالمساری دریا و مشخص نبودن تکلیف سازمان عمران سواحل گفت: قانون سازمان عمران سواحل تصویب شده ولی هنوز اجرایی نشده است.
 
وی تصریح کرد: امسال با اجرای طرح های سالمسازی دریا، شمار غریق از 198 نفر در سال گذشته به کمتر از 100 نفر رسیده است.
کد مطلب 2384474

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