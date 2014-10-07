بانک ها در خدمت سرمایه گذاری و تولید نیستند / تنها 20 درصد ظرفیت کارخنجات آرد گلستان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، علی مرگدری در شورای برنامه ریزی و توسعه استان که شامگاه دوشنبه در محل استانداری گلستان برگزار شد اظهار کرد: سیاست های دولت تدبیر و امید در راستای حمایت از تولید تدوین شده است ودر این راستا امسال قیمت محصول کشاورزی هم مناسب تعیین شد.

یارانه شیر دامداران پرداخت شود

وی افزود: کمک خوبی برای یارانه شیر در سال 92 به دامداران شد و ودامدارن در سال 93 کماکان منتظر هستند تا کارخانجات ما به التفاوت یارانه شیر را به آن ها تا سقف 1300 و هزار و 440 پرداخت کند.

مرگدری در ادامه با بیان این که استان گلستان حول محور 8 محور درراستای توسعه حرکت می کند گفت: استان گلستان علیرغم همه قابلیت ها از استان های محروم و جزو رده های آخر استان های محروم کشور است و در طی این مدت در استان با نگاه به سند آمایش و چشم انداز 1404 ودر یک مشارکت جمعی و استفاده از توان دانشگاهی ومراکز علمی جلسات هم اندیشی خوبی در قالب 18 کارگروه تشکیل شد و در 60 جلسه چالش های استان استخراج شد.

وی با بیان اینکه بعد از استخراج چالش ها کار عملیاتی در استان آغاز شد، گفت: در قانون بودجه استفاده زا فاینانس به استان ها داده شده و در این راستا سهم استان یک میلیارد و 100 میلیون دلار بود که تا امروز 32 پروزه با اعتبار 3 هزار و 650 میلیارد تومان طرح برای این منظور تعریف شده است که بیشتر در حوزه ادارات راه، نیروريال جهاد کشاورزی، وزارت علوم و بهداشت و درمان است.

وضعیت راه های استان مناسب نیست

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری افزود: در حوزه زیرساخت هم شاخص وضعیت راه های استان مناسب نیست و که در حال حاضر با مساعدت وزیر راه و شهرسازی وضعیت مناسب تر شده است.

وی افزود: در حوزه تجارت نگاه جدی به تجارت با کشورهای همسایه داریم و بخشی از مسیر را هم طی کرده ایم و با توجه به سند چشم انداز که از تاکیدات رهبری معظم انقلاب نیز است در نظر داریم بتوانیم این حوزه را بسط و گسترش دهییم.

مرگدری در خصوص وضعیت بنادر استان گفت: اولین بندر خصوصی شمال کشور در گلستان است و روند آن در حال پیگیری است و ما به آشوراده هم به عنوان نگین شمال کشور می نگریم.

کارخانجات آرد استان با ظرفیت 20 درصد فعال هستند

وی تصریح کرد: خاویار و گندم استان گلستان برند است ولی در استان با وجود این که ظرفیت کارخانجات آرد ما یک میلیون و 160 هزار تن است اما تنها اجازه 240 هزار تن فرآوری و آرد کردن به ما داده می شود واین در حالی است که از بهمن 92 تاکنون حتی 50 هزار تن سهمیه آرد خارج استان هم به ما داده نشده است.

مرگدری با بیان این که این یک ظرفیت سرمایه گذاری مناسب در استان است ولی کارخانجات ارد ما در استان تنها با 20 درصد ظرفیت کار می کنند گفت: برای این مساله در استان باید تدبیر ویژه ای شود.