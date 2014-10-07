برای حل مسئله آب آبادان به وزیر نیرو تذکر می دهم

محمد سعید انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای آب آبادان بسیار نگران بوده و به عنوان نائب رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس برای حل مسئله آب این شهر به وزیر نیرو تذکر می دهم و به شدت هم پیگیر حل این مسئله هستم.



وی افزود: مسئولان نباید کاری کنند که باعث رنجش مردم شوند، مگر خون مردم تهران رنگین تر از خون مردم آبادان و خوزستان است. اکثر شهرهای خوزستان آب ندارند و در این زمینه مشکل دارند.



نائب رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: وزیر و معاون اول رئیس جمهور کار تبلیغاتی می کنند و معاون اول قول می دهد که هر چقدر پول لازم باشد برای حل مشکل آب تهران پرداخت کند. مگر مردم تهران چه خلقتی از خدا هستند که با مردم استان خوزستان متفاوت هستند میان آنان تفاوت گذاشته می شود.



انصاری خاطرنشان کرد: باید قصه آب شرب خوزستان حل شود. برای شهر تهران که اولین بار مشکلی در زمینه بی آبی به وجود آمد این همه همت گذاشتند ولی خوزستان بین 10 تا 15 سال است که مشکلات فراوانی در زمینه بی آبی دارد و در این زمینه با مشکل و دردسر مواجه شده است متاسفانه هیچ وقت مورد توجه دولتها قرار نگرفته و این دولت هم که از آن انتظار داشتیم نیز کاری برای ما انجام نداد.



وی عنوان کرد: در آبادان هم در زمینه آب شرب و هم در زمینه آب کشاورزی مشکل داریم. این شهر در آخرین مرحله از رودخانه به سمت دریا قرار دارد و باید برای جزیره ای که در گذشته چهار طرفش آب شیرین بود ولی هم اکنون آب آن شور شده است کاری انجام دهیم تا حداقل آب شرب و کشاورزی مردم تامین شود.

