همایش تخصصی اقتصاد مقاومتی در کرمانشاه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، همایش تخصصی تبیین مبانی عملیاتی اقتصاد مقاومتی صبح فردا به مدت یک روز در استان کرمانشاه برگزار می شود.

بر اساس این گزارش این همایش با حضور مسئولین کمیسیون های تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به منظور آموزش و بررسی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برگزار خواهد شد.

این همایش یک روزه در دو نوبت صبح و عصر و در بخشهای برگزاری کارگروه تخصصی و آموزشی برای مدیران اجرایی دستگاهها، دیدار با فعالان اقتصادی استان و نشست های جانبی دیگر برگزار خواهد شد.

همایش تخصصی اقتصاد مقاومتی با پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام و همکاری وزارت کشور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور برگزار می شود.

مدیرکل دفتر اقتصادی و امور بین الملل استانداری کرمانشاه در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: برگزاری همایش اقتصاد مقاوتی به منظور ارائه آموزش های لازم در راستای عملیاتی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی برگزار می شود.

محسن دارابی این همایش را یک روزه و محل برگزاری کارگاه های تخصصی آن را مرکز آموزش و پژوهش استانداری کرمانشاه اعلام کرد.