شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه نسبت به تامین آب شرب شهر شاهو اقدام کند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله آزرمی در چهارمین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان که با محوریت رفع مشکل کم آبی شهر شاهو در محل سالن جلسات استانداری تشکیل شد، اظهار داشت: من به عنوان مسئول این کارگروه هیچ گونه کوتاهی در خصوص بهداشت و سلامت مردم را نمی پذیرم و در این رابطه با کسی مماشات نخواهم کرد.



وی با اشاره به دستور کار جلسه مبنی بر اقدامات صورت گرفته و پیگیری نتایج مربوط به وضعیت آب شرب شهر شاهو تصریح کرد: در این خصوص هیچ گونه مرجعی را غیر از آب و فاضلاب شهری نمی شناسیم و این شرکت موظف به تامین آب شرب شهر شاهو از لحاظ کمی و کیفی است و هر اتفاقی در زمینه بهداشت و سلامت مردم رخ دهد شرکت آب و فاضلاب باید پاسخگو باشد.



وی گفت: در جائیکه اخلال در امر بهداشت مردم مشاهده شود کارگروه سلامت و بهداشت استان ورود پیدا می کند و من به عنوان مسئول این کارگروه هیچ گونه کوتاهی در امر بهداشت مردم را نمی پذیرم.



معاون سیاسی و امنیتی استانداری بیان داشت: مسئولان باید رفع مشکلات مردم را در اولویت برنامه های خود قرار داده و خود را نسبت به آنها موظف و مسئول بدانند.



در این جلسه مقرر شد موضوع تامین آب شرب شهر شاهو با حضور مسئولین دانشگاه علوم پزشکی و شرکت آب و فاضلاب روستایی پیگیری شده و هر چه سریعتر تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ شود.



