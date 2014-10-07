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۱۵ مهر ۱۳۹۳، ۹:۲۱

آزرمی:

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه نسبت به تامین آب شرب شهر شاهو اقدام کند

شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه نسبت به تامین آب شرب شهر شاهو اقدام کند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استاندار کرمانشاه خواستار اقدام سریع شرکت آب و فاضلاب برای تامین آب شهر شاهو در استان کرمانشاه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله آزرمی در چهارمین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان که با محوریت رفع مشکل کم آبی شهر شاهو در محل سالن جلسات استانداری تشکیل شد، اظهار داشت: من به عنوان مسئول این کارگروه هیچ گونه کوتاهی در خصوص بهداشت و سلامت مردم را نمی پذیرم و در این رابطه با کسی مماشات نخواهم کرد.

وی با اشاره به دستور کار جلسه مبنی بر اقدامات صورت گرفته و پیگیری نتایج مربوط به وضعیت آب شرب شهر شاهو تصریح کرد: در این خصوص هیچ گونه مرجعی را غیر از آب و فاضلاب شهری نمی شناسیم و این شرکت موظف به تامین آب شرب شهر شاهو از لحاظ کمی و کیفی است و هر اتفاقی در زمینه بهداشت و سلامت مردم رخ دهد شرکت آب و فاضلاب باید پاسخگو باشد.

وی گفت: در جائیکه اخلال در امر بهداشت مردم مشاهده شود کارگروه سلامت و بهداشت استان ورود پیدا می کند و من به عنوان مسئول این کارگروه هیچ گونه کوتاهی در امر بهداشت مردم را نمی پذیرم.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری بیان داشت: مسئولان باید رفع مشکلات مردم را در اولویت برنامه های خود قرار داده و خود را نسبت به آنها موظف و مسئول بدانند.

در این جلسه مقرر شد موضوع تامین آب شرب شهر شاهو با حضور مسئولین دانشگاه علوم پزشکی و شرکت آب و فاضلاب روستایی پیگیری شده و هر چه سریعتر تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ شود.

 

کد مطلب 2384479

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