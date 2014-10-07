مهمترین عارضه سزارین/ تشدید عوارض در سزارین مجدد

دکتر کلثوم دربندی در گفتگو با خبرنگار مهر به عوارض زایمان سزارین اشاره کرد و افزود: در بیشتر مواردی که سزارین انتخابی انجام می شود، نوزاد نارس به دنیا می آید و لازم است که تا یک هفته تحت مراقبت های ویژه قرار بگیرد.

وی از خونریزی، عفونت و مشکلات جسمانی پس از زایمان، به عنوان دیگر عوارض سزارین نام برد و گفت: یکی از عوارض مهم سزارین، ترومبا آمبولی است که شانس ابتلا به آن در زایمان سزارین بیشتر دیده می شود.

این جراح و متخصص زنان و زایمان با اشاره به فرزند آوری مجدد مادرانی که زایمان اول را به صورت سزارین انجام داده اند، افزود: در این قبیل موارد احتمال بروز عوارض سزارین بیشتر می شود.

وی ادامه داد: در مواردی از سزارین دوم مشاهده شده که به دلیل چسبندگی جفت به رحم برای نجات جان مادر مجبور به برداشتن رحم وی شده اند. به همين خاطر به طور کلی در تمام دنیا سعی بر این است که آمار سزارین فقط منوط به کسانی شود که قادر به انجام زایمان طبیعی نیستند.

دربندی تاکید کرد: البته زایمان سزارین آنطور که عنوان می شود، خیلی هم بد نیست و در مواقعی سبب نجات جان مادر و نوزاد می شود.