به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید محمد شریف حسینی كوهستانی صبح امروز در گردهمایی روسای هیئت های مذهبی و مداحان یزد با اشاره به آغاز دهه امامت و ولایت و فرارسیدن عید غدیرخم اظهار داشت: اگر امروز غدیر احیا شده، به خاطر قیام امام حسین(ع) است و در واقع عاشوراییان غدیر را زنده نگه داشتهاند.
حسینی كوهستانی با بیان اینكه غدیر و عاشورا باید در كنار یكدیگر برای مردم تبیین شوند، خاطرنشان كرد: اگر تاریخ زندگی علی ابن ابیطالب(ع) به درستی معرفی شود و شیعیان نیز به دستورات دین اسلام و مذهب شیعه به درستی عمل كنند، همه مسائل حل شده است.
شیعه باید با خطبه غدیر و حدیث ثقلین به دنیا معرفی شود
مدیركل تبلیغات اسلامی استان یزد همچنین از روسای هیئتهای مذهبی خواست تا در برنامه های خود از خطبه غدیر نیز استفاده كنند زیرا در دنیا، شعیه را با حدیث ثقلین و خطبه غدیر می شناسند و شیعیان نیز باید خود را با این دو حدیث ارزشمند به دنیا معرفی كرده و ارزش و جایگاه آن را برای همگان تبیین كنند.
حسینی كوهستانی با تاكید بر اهمیت مسئله امامت اظهار داشت: امامت و لزوم وجود آن را باید در ایام محرم و صفر، با زبان روز به مردم معرفی كنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری مراسم های ویژه عزاداری حسینی در هیئت های مذهبی یزد، عنوان كرد: این مراسم ها شهرت ملی یافته و در سراسر كشور توجه ویژه ای به عزداری های یزد نشان داده می شود زیرا هماهنگی در نوحه خوانی و سینه زنی های یزد در كشور كم نظیر است.
مدیركل تبلیغات اسلامی استان یزد با بیان اینكه نوحهها نیز با محتوا، طولانی و متناسب با مسائل روز است، تصریح كرد: لازم است برنامه های عزاداری امام حسین (ع) هر سال بررسی و به روز رسانی شود.
فعالیت 1500 هیئت مذهبی در استان یزد
كارشناس تشكلهای دینی و انجمنهای اسلامی اداره كل تبلیغات اسلامی استان یزد نیز در این مراسم با اشاره به فعالیت هزار و 500 هیئت مذهبی در استان یزد اظهار داشت: دشمنان تلاش دارند در هیئتهای مذهبی نفوذ كرده و مراسم و آیین عزاداری شیعیان را دچار خدشه كنند.
حجتالاسلام حسین زارع ارنانی تاكید كرد: هیئتهای مذهبی باید نسبت اقدامات دشمنان هوشیار بوده و مانع ورود خرافه، بدعت و آیینهای نادرست در اجرای مراسمهای عزاداری شوند.
مدیركل صدا و سیمای مركز یزد نیز در این مراسم اظهار داشت: بسیاری از اقداماتی كه در آیینهای عزاداری در یزد انجام شده، در دیگر نقاط كشور مشاهده نمیشود و معتقدم برنامههای مذهبی در یزد حاصل تفكر و اندیشه عدهای از علما و بزرگان و محبان امام حسین(ع) و مكتب اهلبیت(ع) است.
سید حسن آسایش یكی از باشكوه ترین مراسمی كه در یزد در روز عاشورا برگزار میشود را مراسم نخل برداری دانست و عنوان كرد: نخل برداری موجب اتحاد همه محلهها با یكدیگر است و همه به دور از اختلافات محلهای و... دور هم جمع شده و نخل برداری كرده و آیین عزاداری امام حسین(ع) را به جا میآورند و بسیاری از گردهماییها، تجمعها و نذورات نیز از بركت همین اتحاد و همدلی است.
وی همچنین با اشاره به مراسم سینه زنی در یزد كه در نوع خود در كشور بینظیر است و هماهنگی سینهزنان و مداحان آن زبانزد خاص و عام است، تصریح كرد: مراسمهای سینهزنی از دهه 40 تاكنون وجود داشته و اگر رصدی در این زمینه صورت گیرد، سیر تكاملی مراسمهای سینه زنی و به روز رسانی آنها قابل مشاهده و ملموس است.
تحول در مراسم عزداری یزد از دهه 50
مدیركل صداوسیمای مركز یزد با بیان اینكه سینهزنیها و عزداریها در هیئتهای مذهبی یزد در طول پنج دهه گذشته ارتقا كمی و كیفی داشته است، خاطرنشان كرد: در دهه 50 كه نسل جوان وارد هیئتهای مذهبی شد، در فرم نوحهها تغییراتی وارد شد و همین تغییرات سبب شهرت نوحههای یزد شد.
وی افزود: در اشعار، نوحهها و نوحهخوانها نیز تحولاتی رخ داد كه هر دهه ویژگی منحصر به خود را دارد به عنوان نمونه در دهه 60، فرم نوحهها حماسی بود و در دهه 70، اشعار و ملودیها تغییرات ویژه زمان خود را داشت.
آسایش با اشاره به انجام كارهای پژوهشی كه در زمینه مراسمهای عزاداری یزد انجام شده است، بیان كرد: در نیمه دوم دهه 80، اتفاق و رشد قابل توجهی در نوحههای یزد مشاهده شد به نحوی كه از سال 85، نوحهها و نوحهخوانیهای یزد به شدت اوج گرفت و در طول 10 سال گذشته شاهد اوج مراسمهای نوحهخوانی در یزد بوده ایم.
نظر شما