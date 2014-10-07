به گزارش خبرگزاری مهر، نخستين دور نشست ديني مركز گفتوگوي اديان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي با رهبران ديني كنيا، با عنوان «نقش گفتوگوهاي ديني در مقابله با افراطگرايي و خشونت» عصر دوشنبه 14 مهرماه در سالن شهيد رحيمي اين سازمان آغاز شد.
اولين روز از اين دور از نشست با حضور آيتالله تسخيري، مشاور مقام معظم رهبري در امور جهان اسلام، دكتر ابوذر ابراهيميتركمان، رييس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، ولينگتن ماتيسو، دبيركل ائتلاف انجيلي كنيا، آصف كريم، رييس جامعهي شيعيان كنيا، حجتالاسلام خسروپناه، رييس مؤسسهي حكمت و فلسفه، اسقف اعظم سركيسيان، اسقف اعظم ارامنهي ايران، قهرمان سليماني، معاون آموزشي و پژوهشي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و عليمحمد حلمي، رييس مركز گفتوگوي اديان اين سازمان، حجتالاسلام غلامرضا مصباحيمقدم، رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، خورشيديان، نمايندهي جامعهي زرتشتي، يوناتن بتكليا، نمايندهي آشوريان در مجلس شوراي اسلامي و چند تن ديگر از رهبران ديني اين كشور آفريقايي و محققان و پژوهشگران كشورمان برگزار شد.
دكتر ابوذر ابراهيميتركمان، رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، در مراسم آغازين اين نشست، گفت: امروز و در دنيايي كه پيشرفتها و كاميابيهاي بشر، توان او را افزون ساخته است، خوبيها و بديها باسرعت بيشتر و در ابعاد گستردهتر انتشار مييابد.
وي افزود: ابزارهاي پيشرفتهي ارتباطي و اطلاعاتي، هم ميتوانند حقايق و ارزشها و پيامهاي دوستيآفرين و صلحآميز را و هم دروغ و خرافه و زشتي و نامهرباني را در زماني كوتاه در دنيا پراكنده سازند. پيشرفتهاي فني و صنعتي، هم ميتوانند توليد افزونتر غذا و دارو و اسباب رفاه و آسايش و آرامش براي بشريت را به بار آورند و هم ميتوانند منجر به توليد سلاحهاي كشتار جمعي و اسباب تخريب محيط زيست و نابودي زندگي بشر را فراهم آورند.
دكتر ابراهيميتركمان ادامه داد: هرچند توفيقات امروز بشر را بايد مغتنم شمرد و از بركات دستآوردهاي علمي و فني بايد استفاده كرد، اما امروزه مراقبت و پرهيزكاري و پارسايي ضرورت مضاعف دارد. ايستادگي بر سر ارزشهاي اخلاقي و احتياط در به كاربردن ابزارهاي تمدن نوين، راه استفادهي درست و در جهت حق و فضيلت از اين امكانات را هموار ميكند. درهمين جاست كه نقش بيبديل اديان الهي و جايگاه برجستهي محافل ديني و رهبران مذهبي و عالمان و روحانيان روشن ميشود.
رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، تأكيد كرد: اصليترين رسالت دين، تهذيب و پاكسازي بشر از خودخواهي، برتري جويي، زيادهخواهي، ظلم و تجاوز به حقوق ديگران و شكستن پيمان بندگي ميان خود و خداوند است.
وي همچنين با بيان اينكه بياييد صبور باشيم و اميدوار و خوشبين كه آينده از آن خوبيهاست، اظهار كرد: زيادهخواهان و برتريجويان و فرصتطلبان براي رسيدن به اهداف پليد خود، آزادي و كرامت و حتي نان و جان آدميان را دستانداز خود كردهاند. آنها براي اهداف شوم خود از ارزشهاي گرانبهاي بشري دستآويز ساختهاند تا جايي كه به نام خداوند مهربان و به اسم دين و آيين، دست به جنايت ميزنند. يكي به نام خدا سر ميبرد و ديگري به نام خدا بمباران ميكند.
دكتر ابراهيميتركمان در بخش ديگري از سخنان خود گفت: هنوز هم دعوت رسولان حق در عالم پيچيده است. هنوز هم به ورود در سرزمين آرامش و صلح، دعوت ميكنند؛ اما اين ما هستيم كه بد كردهايم و بيراهه رفتهايم، پيمان شكستهايم و عقوبت ديدهايم.
عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي همچنين با اظهار اين نكته كه تلاش براي غلبه بر خشونت و افراطيگري در جهان امروز، انعكاس دعوت پيامبران است، بيان كرد: اي اهل ديانت و ايمان، بياييد صداي وحي خداوندي را از كلام قرآن بشنويم كه همه را به آرماني مشترك فراخوانده است كه «جز بر آستان خداوند سر عبوديت نساييم و هرگز هيچكس را شريك و همتاي او ندانيم و بر يكديگر فخر نفروشيم، رابطهي برادري انسان را به رابطهي برتريجويي و ربوبيت تبديل نكنيم.»
عليمحمد حلمي، رئيس مركز گفتوگوي اديان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، در اين نشست با اشاره به اينكه جهان امروز درگير جنگي است كه امنيت و صلح آن را به مخاطره انداخته است، گفت: سياستهاي دوگانهي آمريكا و غرب در مواجهه با دموكراسي و حقوق بشر، آشكار است. برخي از اين سياستها، ايجاد و حمايتها از گروههاي افراطگراست كه به نام دين، دست به خشونت ميزنند.
وي ادامه داد: مركز گفتوگوي اديان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، بيش از 21 سال است كه فعاليت خود را در سطح جهاني انجام ميدهد و تاكنون بيش از يكصد نشست ديني با رهبران ديني جهان برگزار كرده است.
در ادامه قهرمان سليماني، معاون آموزشي و پژوهشي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، در سخناني كوتاه گفت: تا پيش از اين، گفتوگوهاي ديني، يك بحث تئوريك و فكري محسوب ميشد؛ ولي حوادث دو دههي اخير در سطح جهان، گفتوگوهاي ديني را از حالت تئوريك آن به يك ضرورت حياتي تبديل كرد.
وی با اشاره به حوادث دهههاي قبل در آفريقا و وضعيتي كه اين قاره امروزه با آن مواجه است، تأكيد كرد: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي كه متولي رسمي گفتوگوهاي ديني در جمهوري اسلامي ايران است، اين جلسات تعامل را به شكل گسترده در داخل و خارج از ايران برگزار ميكند و آغاز سلسله گفتوگوهاي ديني با رهبران ديني كنيا هم بر همين اساس است.
نخستين دور نشست ديني مركز گفتوگوي اديان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي با رهبران ديني كنيا، امروز سهشنبه 15 مهر، با حضور هيأت كنيايي در دانشگاه اديان و مذاهب در شهر قم ادامه مييابد.
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