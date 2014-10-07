  1. حوزه و دانشگاه
۱۵ مهر ۱۳۹۳، ۹:۰۵

برای دومین سال متوالی؛

رئیس جمهور در مراسم آغاز سال تحصیلی حضور یافت

رئیس جمهور در مراسم آغاز سال تحصیلی حضور یافت

حجت الاسلام روحانی امروز برای دومین سال متوالی در مراسم نمادین آغاز سال تحصیلی دانشگاهها، حضور یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم نمادین آغاز سال تحصیلی 94-93 دانشگاههای کشور صبح امروز سه شنبه 15 مهرماه در سالن علامه امینی دانشگاه تهران، برگزار شد و حجت الاسلام حسن روحانی در این مراسم حضور یافت.

به همراه روحانی، سرپرست و برخی مسئولان وزارت علوم، سرپرست و عده ای از مسئولان و استادان دانشگاه تهران در این مراسم حاضر شده اند.

همچنین برخی دانشجویان در مراسم نمادین آغاز سال تحصیلی، حضور یافته اند.

این برای دومین بار است که جشن آغاز سال تحصیلی با حضور رئیس جمهور روحانی و در دانشگاه تهران برگزار می شود.

کد مطلب 2384487

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