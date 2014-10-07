اطلاعات در شبکه های اجتماعی خارجی امنیت ندارند/ مسدود کردن راه حل نهایی نیست

محمود واعظی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درخصوص واکنش وزارت ارتباطات به نامه معاون اول قوه قضاییه درباره فیلترینگ شبکه های اجتماعی خارجی و نرم افزارهای موبایلی گفت: مسدود کردن راه حل نهایی ما نیست.

وی ادامه داد: کسانی که اطلاعات فنی در این زمینه را ندارند فکر می کنند با مسدود کردن دو تا سه شبکه اجتماعی کل معضل این حوزه حل می شود اما راه حل این نیست باید به جای مکانیزم های توبیخی از فرهنگ سازی و مکانیزم های تشویقی استفاده کرد.

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه دولت باید بخش خصوصی را تشویق کند که شبکه اجتماعی داخلی با کیفیت بالا در اختیار مردم قرار دهد افزود: در این صورت مردم خود به خود به سمت شبکه های اجتماعی داخلی حرکت می کنند. راه دیگر نیز این است که همزمان با گسترش اینترنت فرهنگ سازی توسط صدا و سیما، آموزش و پرورش و وزارت ارشاد برای استفاده صحیح از انواع و اقسام ابزارهایی که وارد کشور می شوند صورت گیرد در این صورت هم عیب های این ابزار و هم استفاده مناسب آن مورد توجه قرار می گیرد.

واعظی که در حاشیه رونمایی از نرم افزارهای موبایلی در نمایشگاه تله کام در جمع خبرنگاران سخن می گفت با اشاره به وجود نرم افزارهای داخلی که در این نمایشگاه عرضه شده گفت: خوشحالم از اینکه جوانان ایرانی امکان تولید و طراحی اپلیکیشن هایی شبیه به نرم افزارهای خارجی که هم اکنون بین کاربران فضای مجازی رواج دارد اقدام کرده اند. شاهد هستیم که این نرم افزارها امکان پیامک رایگان و مکالمه را برای کاربران فراهم می کند و از لحاظ کیفیت و سرعت نیز در جایگاه مناسبی قرار دارد. در این راستا ما به عنوان دولت تمامی تلاش خود را انجام داده تا زیرساخت های مناسب برای این تولیدکنندگان فراهم شود.

وی گفت: اگر هدف کاربران این باشد که بخواهند از این ابزارها برای برقراری ارتباط مناسب راحت و استفاده کنند فرقی نمی کند که این ابزار داخلی و یا خارجی باشد. از این رو امیدواریم مردم هم استقبال مناسبی از این نرم افزارهای تولید داخل داشته باشند و ما در وزارت ارتباطات نیز با همکاری اپراتورها از این تولیدات حمایت می کنیم.

واعظی خاطرنشان کرد: تمامی نرم افزارهای داخلی و خارجی موبایلی مورد نظارت قرار می گیرد و این در حالی است که اطلاعات کاربرانی که از اپلیکیشن های خارجی استفاده می کنند به دلیل آنچه این اطلاعات در خارج از کشور میزبانی می شوند در جایگاه امنی قرار ندارند.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: به دنبال این هستیم که سایت های ضد اخلاق، ضد دین و ضد امنیت کشور را مسدود کرده و سایت ها و شبکه های اجتماعی مناسب را با فرهنگ سازی در اختیار خانواده ها قرار دهیم.

وی همچنین با اشاره به راه اندازی مراکز داده در کشور برای برقراری ارتباطات با کیفیت و میزبانی اطلاعات سایت های داخلی گفت: آمادگی داریم به تمام کسانی که نسبت به تولید نرم افزارهای موبایل و شبکه های اجتماعی اقدام می کنند میزبانی داخل ارائه دهیم.