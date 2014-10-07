فرسايش سالانه 30 تن خاك در هكتار/ بهره برداري 2.5 برابري از ظرفيت زيستي در آذربايجان غربي

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباس نژاد شامگاه دوشنبه در جلسه شوراي اداري آذربايجان غربي با اشاره به وجود 2 میلیون واحد دامی مازاد بر ظرفیت مراتع آذربایجان غربی، افزود:‌این امر تشدید فرسایش خاک و از بین‌ رفتن عرصه‌های منابع طبیعی را به دنبال داشته چرا که این مشکل زیست‌ محیطی موجب فرسایش سالانه 2 میلیارد تن خاک و از بین رفتن 30هزار هکتار از اراضی کشور و تبدیل آنها به کویر شده است.

وي با اعلام اينكه هم اكنون بیشترین میزان فرسایش خاک مربوط به دشت بورالان واقع در شمال آذربايجان غربي است، اظهار داشت:در اين راستا نيازمند اجرای طرحهای مختلف آبخیزداری و آبخوان داری و نیز جلوگیری از چرای بی رویه دامها در این زمینه هستيم كه باید مورد توجه جدی مسئولان استان قرار گيرد.

مدير كل حفاظت محيط زيست آذربايجان غربي با اشاره به اينكه در جهت مبارزه با فرسايش خاك حق علف چرای 800 هکتار از اراضی منطقه مراکان خوی خریداری و عملیات تقویت پوشش گیاهی و نیز تقویت ذخایر ژنتیکی در حوزه گیاهی و حیوانی در آنها آغاز شده، اعلام كرد:عدم رعايت برخی ملاحظات زیست محیطی از سوی بشر امروزی منجر به برخی چالشهای در محیط پیرامون شده که برگشت دوباره آن تقریبا غیر ممکن است.

عباس نژاد تغییرات اقلیمی، گرم شدن زمین و آب شدن یخ ها، تولید گازهای گلخانه ای، فرسایش خاک و حرکت شن های روان، تولید زباله های هسته ای و شیمیایی، کمبود آب و معضل ریزگردها را ما حصل بی توجهی بیشتر به محیط زیست و سو مدیریت در این حوزه برشمرد و ادامه داد:‌ حفظ محیط زیست مقوله ای فرابخشی و نیازمند تلاش همگانی است.

بهره برداري 2.5 برابري از ظرفيت زيستي در آذربايجان غربي

وي كنترل صنایع آلاینده را جز برنامه های اداره کل حفاظت محیط زیست عنوان و با بيان اينكه اقدامات لازم توسط این اداره کل در راستای کنترل و کاهش آلودگی آب، هوا و پسماند توسط واحدهای صنعتی انجام می شود، اعلام كرد:‌ واحدهای صنعتی باید هر سه ماه یکبار گزارش خوداظهاری در پایش آلودگی را از طریق آزمایشگاههای معتمد سازمان به اداره حفاظت محیط زیست استان ارائه و میزان آلایندگی خود را در این خود اظهاری گزارش دهند.

مدير كل حفاظت محيط زيست آذربايجان غربي بهره برداري 2.5 برابري از ظرفيت زيستي، افزايش آلودگي هوا،‌ نبود سايت دفن زباله در برخي شهرستانها،‌ نبود سايت دفن پسماندهاي ويژه، تغييرات اقليمي و تاثيرات منفي خشكي درياچه اروميه،‌ نابودي جنگلها و مراتع و افزايش تخريب و نابودي خاك بويژه در شمال استان و سردشت را از جمله چالشهاي پيش روي محيط زيست عنوان كرد.

عباس نژاد افزايش سلاحهاي شكاري و وجود 50 هزار قبضه اسلحه شكاري در دست مردم را يكي از چالشهاي اصلي حوزه حفاظت از حيات وحش موجود دانست و يادآور شد:‌ تعرض و تصاحب اراضي ملي،‌تخريب زيستگاههاي و نابودي عرصه هاي طبيعي، نابودي حيات وحش، كمبود اعتبارات مديريت بحران و عدم تامين حق آبه تالاب ها ديگر مشكلات و چالشهاي اين حوزه هستند.