آخرین جزئیات پرونده شرکت لیزینگ نگین خودرو آفتاب/آغاز تحقیقات در دادسرای تهران

به گزارش خبرنگار مهر، این شرکت از سال 89 فعالیت خود را در غرب تهران آغاز کرد که پس از پلمپ شدن شرکت شان اقدام به فعالیت دوباره در شرق تهران کرده بودند. مدیران این شرکت در سایت خود مدعی شدند، شرکت نگین خودرو آفتاب از سال 1389 با نیت خدمت به محرومان و اقشار کم‌درآمد جامعه به همت جمعی از خانواده‌ شهدا و روحانیون فعالیت خود را آغاز کرد.فعالیت اصلی شرکت نگین خودرو آفتاب فروش اقساطی خودرو است. به دلیل فعالیت شرکت در حوزه فروش اقساطی، شرکت نگین خودرو آفتاب جزو شرکت‌های لیزینگ محسوب نمی‌شود و نیاز به مجوز بانک مرکزی ندارد.

متهمان با گرفتن ودیعه خودرو مدعی بودند خودروهای لیزینگی را با شرایط مناسب به متقاضیان تحویل می دهند. پس از تاخیر در تحویل خودروها مالباختگان در دادسرای ناحیه 2 اقدام به طرح شکایت کرده و با دستور بازپرس شعبه پنجم دادسرا این شرکت پلمپ شد.

در ادامه تعدادی از مالباختگان با تجمع مقابل مجلس خواستار رسیدگی به مشکلاتشان شدند.به گفته تعدادی ازاین مالباختگان، این شرکت تا کنون مبالغ بسیاری را برای تحویل خودرو به متقاضیان دریافت کرده اما پس از گذشت مدت زمان بسیار نه خودرو به آنها واگذار شده و نه پول پرداختی برگردانده شده است.به گفته یکی دیگرازمالباختگان، از مدیریت این شرکت به مراجع قضایی شکایت و دفترثبت نام آن پلمپ شده اما مشخص نیست که زمان رسیدگی به این پرونده چه مدت طول می کشد.

از سوی دیگر این شرکت در سایت خود مدعی شده وکلای شرکت در حال مذاکره با مراجع قضایی هستند و این بحران به زودی رفع خواهد شد. براساس اخبار منتشره تاکنون بیش از 1400 نفر از این شرکت شکایت کرده اند و مبلغ ودیعه ای که مدیران این شرکت دریافت کرده اند 16 میلیارد تومان است.

سرهنگ محمدیان، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ دیروز از دستگیری 4 متهم اصلی این شرکت در شرق تهران خبر داد و گفت: با توجه به حجم بالای شکات از مالباختگان تقاضا می کنیم تا زمانی که از طریق رسانه ها اعلام نشده است برای طرح شکایت از حضور در پلیس آگاهی خودداری کنند.

در حال حاضر این پرونده در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای ناحیه 5 در حال رسیدگی است.