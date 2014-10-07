درسگفتار پیوندهای فیلم و فلسفه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت ​معاونت آموزشی و پژوهشی خانه هنرمندان پیوندهای فیلم و فلسفه با تدریس مازیار اسلامی، 5 آبان ماه از ساعت 16 تا 18 در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.

در این درسگفتارها، نظرگاه فیلسوفان مهم قرن بیستم که به شکل مستقیم درباره ی سینما تامل کرده اند بررسی می شود. متفکرانی که ظرفیت های یگانه ی سینما را دریافتند و آن را در مقام هنر و پدیده ای تازه و نو بررسی کردند.

از دو متفکر مکتب فرانکفورت، تئودور آدورنو و والتر بنیامین گرفته که دو دیدگاه متفاوت نسبت به سینما داشتند تا متفکران متاخری مثل ژیل دلوز، فردریک جیمسون و اسلووی ژیژک که هر کدام کتابهای جدا و مستقلی درباره ی سینما نوشته اند و بر جریان مطالعات سینمایی پس از خود تاثیری عظیم گذاشته اند.

علاوه بر طرح این چشم انداز کلی و فراتر از آرای متفکران فوق، به موضوع برخورد فلسفه با فیلم و تأثیر آن بر ادبیات نقد فیلم نیز پرداخته خواهد شد.

علاقه مندان برای ثبت نام می توانند با شماره 88310463 از ساعت 14:00 تا 20:00 تماس بگیرند. ضمنا مهلت ثبت نام تا پنج شنبه 3 آبان ماه است.