گشایش نمایشگاه بین المللی تجهیزات ورزشی در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه بزرگ علاوه بر ده ها شرکت داخلی ، شرکت ها و نمایندگی های 15 کشور خارجی نیز در آن حضور و مشارکت دارند.



در این نمایشگاه که از 16 تا 19 مهرماه و در فضائی بالغ بر 15 هزار متر مربع برپا می شود، نمایندگانی از کشورهای آلمان ، اسپانیا ، فرانسه ،سوئیس،ژاپن، کویت،اندونزی، انگلستان ، بلغارستان ، هلند، کره جنوبی ، چین ، ترکیه ، روسیه و ایتالیا حضور دارند.



در این نمایشگاه، جدیدترین و نوین ترین صنایع ، تجهیزات و وسایل ورزشی تولید شده در بزرگ ترین و معتبرترین شرکت‌ها ، کارخانه ها و تولیدکنندگان داخلی و خارجی و همچنین برنامه ها و خدمات مختلف ورزشی تفریحی ، ارائه و در معرض دید علاقه مندان قرار می گیرد.



دراین نمایشگاه که با همکاری و حمایت اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم ورزشی و انجمن تولید کنندگان لوازم ورزشی کشور برگزار می شود، علاوه بر تولید کنندگان و عرضه کنندگان تجهیزات ورزشی ، فدراسیون های ورزشی ، ادارات کل ورزش استان‌ها ، هیئت‌های ورزشی و باشگاه‌های ورزشی کشور نیز حضوری خواهند داشت.

در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی، انواع پوشاک و کفش ورزشی ، لوازم و تجهیزات ورزش های گروهی مانند فوتبال ، والیبال ، بسکتبال ، هندبال و غیره ، تجهیزات ورزش کشتی، تجهیزات استخر ، تجهیزات بدنسازی و تناسب اندام ، انواع لوازم و تجهیزات ورزش های رزمی ، آبی و هوایی ، دوچرخه سواری ، ورزش‌های فکری ، انواع تجهیزات و وسایل شنا، ورزش‌ها و مسابفات آبی و قایقرانی، لوازم و تجهیزات پزشکی- ورزشی، مکمل‌های غذایی ، دارویی و پروتئینی ، نهادها و شرکت‌های ارائه دهندگان خدمات ورزشی و ادوات و تجهیز مراکز و سالن‌ها ورزشی ( کف پوش‌ها ، تابلوها و...) ارائه و در معرض دید علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

توجه ویژه به حوزه ورزش کشور، ارتقای ورزش‌های همگانی و قهرمانی، توسعه اماکن ورزشی ، ارائه آخرین دستاوردها و تکنولوژی های حوزه ورزش و تجهیزات ورزشی ، توجه و توسعه ورزش های پایه ، توسعه ورزش مدارس ، آشنابی با پیشرفت‌های صورت گرفته در حوزه تجهیزات ورزشی و ایجاد فضای رقابتی و ارتقای کیفی تولیدات و تجهیزات ورزشی، مهمترین اهداف برگزاری سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی است.



برگزاری یک همایش و چهار کارگاه تخصصی با حضور مقامات و کارشناسان و صاحبنظران داخلی و خارجی ، از جمله برنامه های جانبی سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی خواهد بود.



سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی از 16 تا 19 مهرماه ، هر روز از ساعت 10 تا 20 در محل نمایشگاهی مصلی بزرگ تهران ، آماده بازدید علاقه مندان خواهد بود.