جهانگیری درگذشت قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون اول رئیس جمهور در پیامی در گذشت قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور را به خانواده و همكاران وی در قوه قضائیه تسلیت گفت.

متن پیام اسحاق جهانگیری بدین شرح است:

انا لله و انا الیه راجعون

خبر درگذشت مرحوم مغفور ولی‌الله خبره قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور موجب اندوه و تاثر شد.

اینجانب درگذشت این چهره خدوم را به خانواده شریف و داغدیده، همكاران ایشان در قوه قضائیه و همه دوستداران و علاقه مندان تسلیت عرض کرده و از خداوند منان برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان گرامی اجر و شکیبایی مسالت دارم.

اسحاق جهانگیری