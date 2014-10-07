  1. سیاست
  2. دولت
۱۵ مهر ۱۳۹۳، ۹:۰۷

طی پیامی؛

جهانگیری درگذشت قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور را تسلیت گفت

جهانگیری درگذشت قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور را تسلیت گفت

معاون اول رئیس جمهور در پیامی در گذشت قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور را به خانواده و همكاران ایشان در قوه قضائیه تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون اول رئیس جمهور در پیامی در گذشت قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور را به خانواده و همكاران وی در قوه قضائیه تسلیت گفت.

متن پیام اسحاق جهانگیری بدین شرح است:

انا لله و انا الیه راجعون

خبر درگذشت مرحوم مغفور ولی‌الله خبره قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور موجب اندوه و تاثر شد.

اینجانب درگذشت این چهره خدوم را به خانواده شریف و داغدیده، همكاران ایشان در قوه قضائیه و همه دوستداران و علاقه مندان تسلیت عرض کرده و از خداوند منان برای آن مرحوم غفران الهی و برای بازماندگان گرامی اجر و شکیبایی مسالت دارم.

اسحاق جهانگیری

کد مطلب 2384497

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها