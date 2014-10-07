به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز همزمان با دومین روز از هفته نیروی انتظامی و به منظور توسعه و بسط امنیت و نظم عمومی و به کارگیری از نیروهای مستعد مردمی، پلیس افتخاری در شرق استان تهران راه اندازی شد.

سردار سیروس فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به توجه ویژه نیروی انتظامی به استفاده از پلیس های افتخاری اظهار داشت: پلیس افتخاری در حقیقت چشم بینای ناجا در میان مردم است که تلاش دارد با تعامل و همکاری با نیروی انتظامی، از نظم و امنیت جامعه حراست کند.

فرمانده نیروی انتظامی شرق استان تهران افزود: امروز پلیس افتخاری به عنوان بازوی نیروی انتظامی می تواند در برخی موضوعات و معضلات اجتماعی نقش غیر قابل انکار و به سزایی را ایفا کند و به همین خاطر تلاش شده تا از این ظرفیت استفاده شود.

وی ادامه داد: به همین منظور میثاق نامه پلیس افتخاری توسط فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نوشته و به ستاد فرماندهی های کل کشور ارسال شده و هر عضو از اعضای پلیس افتخاری متعهد به رعایت این میثاق نامه است.

در قسمتی از متن این میثاق نامه تأکید شده است که در سایه تفضلات الهی اکنون که به عنوان پلیس افتخاری با دلی آگاه و با انگیزه الهی مسئولیتی بزرگ را می پذیرم و در راه اعتلای امنیت در جامعه خدمت افتخاری ام را شروع نموده و در پیشگاه خداوند دانا و توانا و ضمن مدد از روان پاک پیامبر گرامی و امامان، هدایت و رستگاری را خواستارم و در برابر قرآن کریم و با ادای احترام به پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران سوگند یاد می کنم:

با رعایت حقوق شهروندی همواره از آرمانهای اسلام عزیز دفاع بی قید و شرط از مرزهای سرزمین خدایی ایران و نگهبانی از آب و فضای گوهر خیز میهنم را وجهه همت سازم و جان فشانی در راه اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران را به زعامت مقام معظم فرماندهی کل قوا افتخاری بزرگ برای خود بدانم، پیمان می بندم در تداوم راه شهیدان گرانقدر انقلاب اسلامی، سربلندی و سرافرازی مردم و میهن را بر آسایش فردی خود مقدم بدارم.



عهد می کنم که با هوشیاری در حفظ شان و منزلت نیروهای مسلح بکوشم و در جایگاه پلیس افتخاری فداکار و از جان گذشته از کشورم دلیرانه دفاع کنم.



من این سوگند نامه را میثاقی خدایی می دانم و تخلف از آن را گناهی بزرگ و شایسته ی کیفر می شمارم