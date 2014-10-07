امام خميني (ره) الگوي همه ملت هاي مبارز جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر، جميله بوپاشا بانوي مبارز الجزايري، ظهر دوشنبه، با حضور در حرم بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران نسبت به امام راحل اداي احترام كرد.

جميله بوپاشا با حضور در مرقد بنيانگذار كبير انقلاب اسلامي و اهداي گل و قرائت فاتحه به مقام شامخ امام راحل اداي احترام كرد.

وی پس از اداي احترام به مقام شامخ حضرت امام خميني (ره) گفت: اين افتخار و شرف است كه امروز توفيق داشتم تا در اين جايگاه حضور يابم؛ زيرا نبايد آرمان هاي امام (ره) را كه اين نظام را پايه ريزي كرد، فراموش كنيم.

بانوي مبارز الجزايري افزود: حضرت امام خميني (ره) با پايه گذاري اين نظام و ايجاد زيرساخت هاي بزرگ و توسعه دانشگاه ها بستر كسب علم و دانش با عزت را براي همه فراهم كردند.

بوپاشا اضافه كرد: حضرت امام خميني (ره) الگوي همه ملت هاي مبارز جهان هستند و ما نيز از ايشان الگو گرفته ايم؛ زيرا دو انقلاب ايران و الجزاير بسيار شبيه هم هستند.