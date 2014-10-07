ترویج فرهنگ قرآنی موجب کاهش آسیب های اجتماعی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی قزوین دوشنبه شب با مسئولان امور قرآنی شهرستان‌های تابعه در اداره کل تبلیغات اسلامی استان دیدار و گفتگو کرد.

جواد قلی پور در این دیدار اظهارداشت: فعالیت در عرصه قرآنی مجاهدت در راه حق است و این توفیق نصیب هر کسی نمی شود،بنابراین فعالان این عرصه باید همواره شکرگزار خداوند باشند.

وی با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه خاطرنشان کرد:برای اینکه فرهنگ قرآن در جامعه در عرصه‌های مختلف فردی،اجتماعی،اقتصادی،سیاسی،تربیتی،اخلاقی حاکم شود، ابتدا نیازمند فرهنگ‌سازی هستیم،یعنی اول باید جلوه‌ها و تجلیات قرآن را در جامعه افزایش دهیم و تقویت کنیم تا به تدریج این جلوه‌های فرهنگی حاکم شود،یعنی اول تجلی و ظهور و بعد حاکمیت پیدا کنند.

قلی پور به نقش قرآن به‌عنوان یکی از مسائل راهبردی در جامعه تأکید کرد و افزود: اگر فرهنگ قرآن بر جامعه حاکم باشد از بروز انحرافات و آسیب های اجتماعی جلوگیری می‌شود.

مسئول دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی قزوین اظهارداشت:باید مبنای فکری و تصمیم گیری مسئولان،قرآن باشد و تفکر مسئولان و مردم نیز خدا محور باشد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد فرهنگ قرآنی در سراسر جامعه اسلامی،به خصوص در سطح استان قزوین فراگیر شود و روز به روز شاهد پیشرفت در زمینه های فرهنگی و قرآنی باشیم.

در این نشست هر یک ازمسئولان امور قرآنی ادارات تابعه تبلیغات اسلامی استان،به بیان گزارشی از فعالیت های قرآنی شهرستان خود پرداختند و خواستار مساعدت بیشتر اداره کل استان به منظور بر طرف شدن برخی مسائل و مشکلات پیش رو شدند.

همچنین در ادامه این نشست بمنظور آشنایی با نحوه کاربرد سامانه سجام کارگاه آموزشی کارشناسان اعزام مبلغ شهرستانهای استان نیز برگزار شد.

در این کارگاه که با هدف ساماندهی اعزام مبلغان دینی به مناطق شهری و روستایی برگزار شد،حجت‌الاسلام محمد رضا میرزایی مسئول اعزام مبلغ اداره کل تبلیغات اسلامی استان قزوین اظهارداشت: مبلغین با ثبت نام در این سامانه، ساماندهی الکترونیکی می شوند و همچنین می توانند مکاتبات خود را از طریق این سامانه انجام دهند تا در مناسبت های مختلف سال و اعزام مبلغان، از ظرفیت آنها استفاده شود.

به گفته وی مبلغان و روحانیان پس از ثبت نام در این سامانه از سوی اداره کل تبلیغات اسلامی به مراکز مذهبی و مساجد شهری و روستایی مناطق مختلف استان اعزام خواهند شد تا به ترویج آموزه های دینی بپردازند.

در این کارگاه آموزشی و توجیهی نحوه استفاده از سامانه سجام برای کارشناسان اعزام تشریح و مقرر شد تا از این پس مبلغین و مبلغات با ورود و ثبت اطلاعات خود در این سامانه سجام برای تبلیغ در حوزه های دینی اعزام شوند.