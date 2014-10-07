مداحان به بهانه گریاندن مردم هر چیزی نگویند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمد تقی مصباح یزدی، در همایش مداحان بسیجی که در موسسه آموزش و پژوهشی امام خمینی(ره) قم برگزارشد با اشاره به تعریف مداح و فلسفه وجودی آن، بیان کرد: کسانی که پیشه آن‌ها مدیحه‌سرایی اهل‌بیت(ع) است را مداح می‌گویند و افتخار بزرگی است که نصیب کسی می شود که لیاقت آن را داشته باشد.

عضو خبرگان رهبری با اشاره به انتظارات از مداح و نقشی که می‌تواند در جامعه ایفا کند، گفت: در واقع مداح، هنرمندی است که معارف اسلام و اهل‌بیت(ع) را شناسایی کرده و در قالب اشعار و نظم و بیانات هنرمندانه به مردم القا می‌کند تا آشنایی مردم با معارف اهل بیت(ع) بیشتر شود تا نقشی در آشنا کردن مردم باخدا و اهل‌بیت(ع) داشته باشند.

وی با بیان این که برای هر کار هنری استعداد خدادادی و مهارت اکتسابی لازم است، تصریح کرد: مداح باید از سلیقه و ذوق و استعداد در جلب توجه شنونده برخوردار باشد که یک موهبت خدادادی است.

آیت‌الله مصباح یزدی با بیان این که قالب و محتوا در مداحی بسیار مهم است، عنوان کرد: علاوه بر قالب و نحوه بیان در مداحی، نوع مطالبی که بیان می‌شود نیز بسیار مهم است و باید مطالبی را بیان کند که آموزنده و موجب شوق انسان به معارف اهل‌بیت(ع) شود و نباید هرچه به ذهنش رسید برای گریاندن مردم بیان کرد.

وی بیان مطالب صحیح در مداحی را مورد توجه قرارداد و مطرح کرد: ما در معارف خود مطالبی بسیار داریم که اگر درست بیان شود، اشک‌آور است و ثواب آن نیز فراوان است.

گاهی برخی الفاظ بوی شرک می‌دهند

عضو خبرگان رهبری، بکار بردن الفاظ متشابه در بعضی مداحی‌ها را مورد توجه قرارداد و گفت: گاهی این الفاظ بوی شرک می‌دهد، برای مثال عباراتی مانند "حسین اللهی بودن" که گاهی بیان می شود، دشمنان می‌توانند به عنوان شرک علیه شیعه از آن استفاده می‌کنند.

وی تاکید کرد: اظهار ارادت کردن به اهل‌بیت(ع) را بهتر می‌توان انجام داد که بوی شرک ندهد و دشمنان نیز سوء استفاده نکنند.

آیت‌الله مصباح یزدی بیان اینکه اشعار خوب و فاخری داریم که بزرگان ما سروده‌اند، گفت: نباید چیزهایی که وهم آمیز و سبک است و موجب خجالت شود؛ را در قالب شعر در وصف امام حسین(ع) گفت.

وی با اشاره به اینکه تجربه نشان می‌دهد که غیر از اسباب ظاهر برای تأثیر مداحی، اخلاص و صفای خود مداح نیز مهم است، بیان کرد: گاهی مداح شعری می‌خواند که زیاد بر اسباب ظاهری توجه نمی‌کند، ولی با توجه به اخلاصی که خودش دارد، بسیار تأثیرگذار است.

رئیس موسسه امام خمینی(ره) با بیان این که یک کار علمی و تحقیقی برای پیشرفت کار و حسن تأثیر و ایجاد تحول در شنوده نیاز است ابراز داشت: در دو جهت باید مطالعه صورت گیرد که اولاً موجب اثربخشی بیشتر شود و ثانیاً آسیب‌های که ممکن است اثر معکوس ایجاد کند مورد بررسی قرار گیرد.

مداحی خدمت به اسلام است

وی با اشاره به این که عوامل دیگری هست که باید آنها را مورد توجه قرارداد، بیان کرد: اولین مورد داشتن اخلاص در مداحی است و باید درک کنیم که مداحی یک حرفه و کاسبی نیست، بلکه یک خدمت بزرگ به اسلام، تشیع، سیدالشهدا(ع)، امام زمان(عج) شهدا و علما است و چیزی نیست که با مشاغل دیگر مقایسه شود.

آیت‌الله مصباح یزدی با بیان این که گاهی شعری که مداحی می‌خواند، آدم را منقلب می‌کند، گفت: افتخاری است که خداوند نصیب برخی بندگان شایسته‌اش کرده که چنین توفیق و سلیقه‌ای دارند که بتوانند چنین رابطه‌ای را ایجاد کنند.

وی با بیان اینکه اگر همه کارها را برای خداوند انجام دهیم ارزش بسیار بالایی دارد، اظهار کرد: اگر شما برای خدا کار کنید می‌توانید با حرفه‌ای که دارید گنج بسیاری را ذخیره کنید؛ باید سعی کنید که کاری را که می‌شود برای خداوند انجام داد با نیت پاک تنها برای خداوند باشد و چیزی بگویید که فکر می‌کنید خداوند دوست دارد و موجب خشنودیش شود.

عضو خبرگان رهبری افزود: مهم‌ترین عاملی که ارزش کار را بالاتر می‌برد این است که کار کاملاً برای خدا باشد.

وی با اشاره به این که یکی از بزرگترین وظایف ما این است که هر آنچه می‌توانیم از مقام ولایت حمایت کنیم، گفت: امروز در نعمت‌های اجتماعی نعمتی بالاتر از نعمت مقام معظم رهبری در زیر آسمان وجود ندارد.

به گزارش مرکز خبر حوزه، آیت‌الله مصباح یزدی با بیان این که یکی از کسانی که می‌تواند از مقام ولایت حمایت کند، مداحان هستند، مطرح کرد: کمتر کسی می‌تواند که این نقش را به خوبی ایفا کند.