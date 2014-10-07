نشست فعالان اقتصادی کرمانشاه با نمایندگان مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار می شود

کیوان کاشفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نشست تخصصی فعالین اقتصادی بخش خصوصی استان کرمانشاه با نمایندگان مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار می شود.

وی با بیان اینکه از نشست شامگاه سه شنبه در محل سالن همایش های اتاق بازرگانی کرمانشاه خواهد بود گفت: پس از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی این نیاز وجود دارد که کارگروه های تخصصی با حضور متخصصین و کارشناسان این سیاستهای کلی برگزار شود.

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه خاطرنشان کرد: تبیین راهکارهای عملی اقتصاد مقاومتی و اجرای سیاست های کلی آن یکی از ضرورت هایی است که نشست امشب در این راستا انجام خواهد شد.

کاشفی گفت: بسیاری از فعالین اقتصادی مخصوصا بخش خصوصی اشراف کامل بر نحوه اجرای سیاستهای مقاومتی را ندارند و حضور نمایندگان مجمع تشخیص مصلحت نظام و متخصصین این موضوع می تواند به فعالین اقتصادی استان در راستای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی کمک کند.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با اشاره به ضرورت عملیاتی شدن هرچه سریعتر راهکارهای اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: مهمترین راهکار برون رفت از مشکلات فعلی اقتصاد کشور اجرای صحیح و اصولی سیاست های اقتصاد مقاوتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است.

شایان ذکر است نشست تخصصی فعالین اقتصادی بخش خصوصی استان کرمانشاه با نمایندگان مجمع تشخیص مصلحت امشب راس ساعت 20 در محل اتاق بازرگانی استان کرمانشاه برگزار خواهد شد.