فرصت ها و تهدیدهای شبکه های اجتماعی / بیش از 25 هزار گلستانی توسط پلیس فتا آموزش چهره به چهره دیدند

به گزارش خبرنگار مهر، نفوذ بیشتر شبکه های اجتماعی در جامعه و در گیر شدن افراد مختلف جامعه از جمله کودکان با تکنولوژی های روز دنیا، نگرانی هایی را در بین خانواده ها و مسئولان کشور ایجاد کرده است. کم شدن ارتباطات درون خانوادگی یکی از این آسیب هاست، چرا که برخی از جوانان روز و شب درگیر فضای شبکه های اجتماعی بخصوص شبکه های موبایلی هستند و از محیط اطراف خود غافل می شوند؛ این مسئله در برخی موارد به صورت اعتیاد به موارد مذکور بوده و باعث ایجاد اختلال در عادت های معمول زندگی می شود.

با توجه به در اختيار قرار دادن گوشي هاي هوشمند از سوي والدين براي فرزندان و اشتياق جوانان براي حضور در شبکه های اجتماعی موبایلی مانند وایبر، لاین، وی چت ، باعث شكافي بين فرزندان و والدين و حتی بین زوجين شده است.

به اعتقاد برخي كارشناسان پيامد هاي منفي اينترنت مي توان به تغيير سبك زندگي به منظور صرف زمان بيشتر در اينترنت، بي توجهي به سلامت خود، اجتناب از فعاليت هاي مهم زندگي، كاهش روابط اجتماعي، ناديده گرفتن خانواده و دوستان، مشكلات ناشي از هزينه هاي بهره بردن از اينترنت و مشكلات تحصيلي نام برد.

استفاده از اينترنت بدون فرهنگ سازي يك سري چيزها در دنياي واقعي از افراد مي گيرد

يك كارشناس ارشد روانشناسي باليني با بيان اينكه استفاده از اينترنت بدون آموزش قبلي و فرهنگ سازي، باعث مي شود تا افراد يك سري چيزهايي را در دنياي واقعي از دست بدهند، گفت: استفاده نادرست و بيش از حد از فضاي مجازي موجب مي شود تا روابط خانوادگي دستخوش مشكل شود و تغييراتي در آن پيش بيايد و حتي گاهي منجر مي شود تا روابط رو به سردي برود.

مهرداد رسولي در گفتگو با مهر افزود: بسياري از زوج هاي جوان كه با هم زندگي مي كنند به دليل وجود رشد گوشي هاي هوشمند و استفاده از نرم افزارهايي مانند وايبر، واتس آپ و لاين روابط آنها به سردي گراييده است.

وي با تاكيد بر اين نكته كه در عمل استفاده از اين امكانات به شرط فرهنگ سازي خوب است، افزود: وقتي بلوغ فردي نباشد وجود چنين امكاناتي باعث مي شود تا بين افراد يك خانواده شكاف ايجاد شده و رفتار زوجين جوان به مراتب با يكديگر سرد شود.

وجود تكنولوژي به همراه فرصت، در ذات خودش تهديدهايي را به دنبال دارد

اين مدرس دانشگاه با اعلام اين مطلب كه وقتي جامعه پيشرفت مي كند و به روز مي شود يك سري امكانات جديد پيش مي آورد كه اين امكانات جديد مي تواند فرصت باشد، افزود: وجود تكنولوژي به همراه فرصت، در ذات خودش تهديدهايي را به دنبال دارد كه اگر به درستي اجرا نشود، آسيب هايي را به دنبال خواهد داشت.

وي اضافه كرد: پديده اينترنت و استفاده از شبكه هاي مجازي يكي از امكانات جديدي است كه شايد بسياري از چيزهايي كه ما به دنبال آن هستيم را بتواند به صورت فردي ارضا كند.

اين كارشناس ارشد روانشناسي باليني خاطر نشان كرد: عضو يك جمع بودن به فرد اعتماد به نفس مي دهد؛ خيلي از ماها شايد از روبه رو شدن مستيقم و چهره به چهره با افراد گريزان باشيم اما به صورت پنهان، بتوانيم يك نقابي به چهره بچسبانيم و يك شخصيت و هويتي را براي خودمان تعريف كنيم و آن هويت را به ديگران عرضه كنيم بدون آنكه مورد قضاوت مستقيم قرار گرفته و اينكه ديگران ما را بشناسند.

حضور پنهاني در فضاي مجازي، احساس امنيت نسبي به فرد مي دهد

به گفته رسولي، اين شرايط باعث مي شود تا احساس امنيت نسبي به فرد بدهد؛همه اينها مي تواند يكي از دلايل فراگير شدن ارتباطات باشد در فضاي مجازي باشد.

وي با اعلام اين نكته كه كنجكاوي افراد يكي ديگر از دلايل گسترش ارتباطات هست، افزود: افراد با استفاده از اين تكنولوژي مي توانند با كسي كه در جايي ديگري از جهان است، به راحتي ارتباط برقرار كنند.

اين مدرس دانشگاه تصريح كرد: اطلاعاتي كه از طريق شبكه هاي اينترنت در اختيار كاربران قرار مي گيرد، بسيار وسوسه انگيز و اغوا كننده است زيرا فرد با دنيايي روبه رو مي شود كه تا پيش از اين با آن روبه رو نشده بود.

مهرداد رسولي در توضيح معايب اينترنت گفت:معايب شبكه هاي اينترنت درون آن نهفته است. همانطور كه مي توان درحاشيه امينت بدون ارتباط مستقيم، با افراد ارتباط برقرار كرد ممكن است باعث شود تا فرد نتواند شخصيت واقعي خود را بپذيرد و رو به يك شخصيت سازي كاذب جداي از آنچه در دنياي واقعي است، بياورد كه اينها اينها باعث بروز يك نوع تضاد در فرد مي شود.

به گفته اين كارشناس ارشد روانشناسي باليني، افرادي كه مي خواهند از فضاي مجازي استفاده بهينه كنند بهتر است اين نكته را در نظر بگيرند كه شخصيت واقعيشان با شان و شخصيتي كه در دنياي مجازي معرفي مي كنند، هم خوان باشد.

معرفي يك شخصيت كاذب در فضاي مجازي، باعث ايجاد اختلالات شخصيتي مي شود

وي ادامه داد: در صورت عدم رعايت اين نكته كابران روبه روز دچار تضاد و تعارض شديدتري مي شود كه اين امر ممكن است يك سري اختلالات و آسيب هاي جدي شخصيتي را پيش بياورد و ادامه اين روند مي تواند فرد را به سمت ناهنجاريهاي شخصيتي سوق دهد.

رسولي برپايي يك دوره آموزشي مهارت هاي زندگي، مهارت هاي ارتباط اجتماعي در فضاي مجازي براي نوجوانان را يكي از راهكارهاي پيشگيري از آسيب هاي روحي و جسمي جوانان و نوجوانان دانست و گفت: بهتر است اين دوره ها از سنين 14 سالگي براي نوجوانان پيش بيني شود.

وي با بيان اين نكته كه بهتر است با فضاي ارتباطات اجتماعي و مجازي به عنوان يك امر منكراتي برخورد نكنيم، اذعان كرد: فرهنگ سازي و اعتماد به كارشناسان و مشاورين براي ايجاد يك طرح جامع و كاملي يكي ديگر از راهكارهاي رفع اين مشكل است؛ براي اينكه فرصت هاي باهم بودن افراد در دنياي واقعي بيشتر شود و بتوانند لحظات شادتري را باهم تجربه كنند به خصوص در زندگي زوجين اين امر مي تواند تاثير گذار باشد.

گذشته از آسيب هاي اجتماعي و رواني براي تمامي اقشار جامعه، دستگاه انتظامي به دقت براي عضو شدن در هر يك از اين شبكه اجتماعي هشدار مي دهد.

به گفته، رییس پلیس فتا گلستان در هنگام عضويت افراد در اين شبكه ها، پيامي صادر مي شود كه كاربران بدون آگاهي از متن پيام، آن را تاييد مي كنند تا نرم افزار بر گوشي نصب شود، با اين كار كاربر اجازه داده تا اطلاعات گوشي در اختيار شركت توليد كننده قرار بگيرد.

تشخيص خوب يا بد بودن اينترنت در حوزه وظيفه پليس نيست

سرهنگ رجبلي با تاكيد بر اين نكته كه تشخيص خوب يا بد بودن اينترنت در حوزه وظيفه پليس نيست، افزود: وظيفه پليس است تا هشدارهاي لازم را براي حفاظت كاربر از اطلاعات شخصي گوشي بدهد تا كاربران به دليل ناآگاهي با مشكل در اين بخش مواجه نشوند.

وي اعلام كرد: تعداد زيادي از پرونده هاي ما براي آن دسته از كاربراني است كه از نرم افزارهاي شبكه هاي اجتماعي مانند وايبر واتس آپ و غيره استفاده مي كردند.

وي خاطر نشان كرد: كابراني كه بدون توجه به پيامها آنها را تاييد كرده و نرم افزارهاي مورد نظر را نصب كرده اند، در اين بخش به دليل عدم آگاهي لازم مورد سو استفاده قرار گرفتند.

اين مسئول گلستاني با بيان اين نكته كه مطالب موجود در گوشي و سيم كارت از جاهايي سر درآورده كه كاربران گمان نمي كردند، اضافه كرد: اين موارد نگراني و نبود اطمينان و اعتماد از شبكه هاي اجتماعي را در ذهن افراد ايجاد كرده است.

طرز صحيح استفاده از اين شبكه هاي اجتماعي، نياز به آموزش و فرهنگ سازي دارد

رییس پلیس فتا گلستان اذعان كرد: اعتقادمان بر اين است كه هر تكنولوژي به وجود مي آيد نقايص و معايبي دارد از اين رو طرز صحيح استفاده از اين نرم افزارها ابتدا نياز به آموزش و فرهنگ سازي دارد تا كاربران اشرافيت كامل بر آنها براي جلوگيري از هرگونه سواستفاده احتمالي را داشته باشد.

وي با اعلام اين مطلب كه پليس فتا به حسب وظيفه ذاتي خود و با شناخت از آسيب فضاي مجازي قدم هايي را براي آموزش هاي چهره به چهره برداشته، گفت: در نشست هاي مختلف با اقشار مختلف جامعه توصيه ها و هشدار هاي لازم را به كاربران مي دهيم.

وي از آموزش چهره به چهره بيش از 25هزار نفر خبر داد و افزود: اين آموزش ها براي دانش آموزان، دانشجويان، كاركنان دستگاههاي دولتي و خصوصي، اساتيد، اوليا و مريبان انجام شده است.

وي خواستار اطلاع رساني از سوي رسانه ملي و مطبوعات كشوري و استاني در اين باره شد و اذعان كرد: بخشي از اطلاع رساني و آگاهي بخشي به كاربران از طريق چاپ بروشور و ساير تبليغات از اين قبيل انجام شده است.

اين مسئول گلستاني با بيان اين نكته كه پليس فتا با چهار هدف كلي در حال فعاليت است، گفت: تامين امنيت فضاي مجازي و تبادل اطلاعات، صيانت از هويت ديني، ملي و ارزش هاي انساني جامعه در حوزه فضاي مجازي، حفظ حريم شخصي و آزادي هاي مشروط در فضاي مجازي و حفظ زيرساخت هاي جامع كشور در برابر حملات الكترونيكي از اهداف اصلي پليس فتا به شمار مي رود.

سطح پايين آگاهي كاربران، سهولت ارتكاب جرم و پنهان ماندن چهره مجرمان از جمله وقوع جرم درسايبري است

سرهنگ رجبلي سطح پايين آگاهي كاربران، مشكلات فرهنگي و اخلاقي كابران، اشكالات در ساختار فني، سهولت ارتكاب جرم و پنهان ماندن چهره مجرمان و افزايش تعداد كاربران و درنتيجه افزايش تعداد مجرمان و قربانيان را از جمله وقوع جرم سايبري دانست.

وي از راه اندازي شبكه هاي اجتماعي داخلي براي مقابله با هجمه اي كه از سوي شبكه هاي خارجي به كشور وارد شده خبر داد گفت: شبكه اجتماعي فيس نما در سال 91، كلوب در سال 83 و هم ميهن در سال 84 با هدف رقابت با شبكه هاي بيگانه در كشور راه اندازي شد كه كابران زيادي از عضويت در اين شبكه استقبال كردند.

به گزارش خبرنگار مهر، استفاده از فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي درآن بر سازگاري اجتماعي، شغلي، زناشويي و ميان فردي، سلامت رواني و جسماني و روابط خانوادگي و وضعيت هيجاني افراد تاثير بسياري دارد از اين رو عدم فرهنگ سازي اين تكنولورژي مشكلاتي براي بهداشت رواني جامعه ايجاد خواهد كرد.

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گزارش از الهام رئوفي فر



