بابک ربوخه در گفتگو با خبرنگار مهر در توضیح جشنواره بین المللی «آوای غدیر» اینگونه گفت: این جشنواره موسیقی با محوریت غدیر و با حضور نوازندگان و خوانندگان موسیقی اقوام چند کشور آسیایی از جمله ایران، آذربایجان، ترکیه و گرجستان روز 20 مهر ماه در فرهنگسرای ارسباران برگزار می شود.

وی ادامه داد: هنرمندان در این رویداد با بهره‌گیری از دستاوردهای موسیقی عاشیقی تلاش می کنند که ضمن معرفی موسیقی منطقه خود، ریشه‌های مشترک موسیقی مذهبی با مضمون غدیر را به مخاطبان ارائه دهند که تصور می کنم این اتفاق یکی از معدود رویدادهای موسیقایی با مضمون غدیر باشد که با این شیوه برای مخاطبان ایرانی اجرا می شود.

مدیر مرکز موسیقی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران بیان کرد: حضور این نوازندگان و خوانندگان صاحب‌نام در ایران که برای اجرای آثار موسیقایی با محوریت غدیر به کشورمان سفر کرده‌اند، نشان دهنده بزرگی سرزمین ما و نقش بسیار تاثیرگذار و قدرتمند فرهنگی آن در بین کشورهای منطقه است ضمن اینکه می تواند در معرفی بیشتر کشورمان به عنوان محور وحدت ولایت و امامت مورد توجه قرار گیرد.

ربوخه با اشاره به مباحث مربوط به «اتنوموزیکولوژی» یا موسیقی شناسی قومی تصریح کرد: به نظر من رویدادی که قرار است به میزبانی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در فرهنگسرای ارسباران برگزار شود گام عملی مهمی در بررسی موسیقی قومی و نقش آن در مطالعات جامعه شناسی و شخصیت شناسی باشد و امیدوارم بتوانیم میزبان شایسته ای برای هنرمندان باشیم.

وی در معرفی هنرمندان شرکت کننده در اولین جشنواره بین المللی«آوای غدیر» گفت: موسی نبی اوغلو، عاشیق علی تاپدیق اوغلو، عاشیق اشرف قریب اوغلو ، آقا مراد اسرافیل اف و رشاد علی یو از آذربایجان، عاشیق ترمثیخان سعدی اوغلو و عاشیق شاخباز ممداف از گرجستان و عاشیق ماکسوت کوجا فریادی و عاشیق احمد کایهان جمال از ترکیه در این رویداد حضور خواهند داشت.

ربوخه اشاره کرد: به طور معمول در جشنواره‌های بین‌المللی نوازندگان هر کشور ساز و موسیقی خاص خود را می‌نوازند اما در جشنواره موسیقی«آوای غدیر» همه هنرمندان در کنار یکدیگر قطعه‌ای را با محوریت ولایت اجرا می‌کنند.



دبیر جشنواره بین‌المللی موسیقی آوای غدیر افزود: پس از تحقیق درباره موسیقی غدیر کشورهای حاضر در این جشنواره مشخص شد که همه هنرمندان در این موسیقی روایت‌های واحد دارند و حتی در این زمینه لحنی مشترک در موسیقی ایران، آذربایجان، ترکیه و گرجستان به چشم می خورد.



ربوخه ادامه داد: این روایت از موسیقی در فرهنگ عاشیقلار «حقیقت‌نامه» نام دارد که از رپرتوار بسیار قدیمی و با محوریت ولایت و غدیر اجرا می‌شود. شناخت این موسیقی و اجرای آن به ما نشان می‌دهد خاستگاه موضوع غدیر واحد است و پس از گسترش آن در جغرافیای مختلف باز هم هنرمندان در موضوع وحدت کلمه دارند و روایتی یکسان را با همدلی اجرا می‌کنند.

اولین جشنواره بین المللی «آوای غدیر» یکشنبه بیستم مهر ماه ساعت 17 در فرهنگسرای ارسباران برگزار می شود. در جشنواره بین‌المللی موسیقی آوای غدیر 17 نوازنده از چهار کشور ایران، آذربایجان، ترکیه و گرجستان در قالب یک گروه قطعه «حقیقت‌نامه» روایتی از غدیر را اجرا می‌کنند.