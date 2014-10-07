تور رالی دوستی ایران و روسیه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی احسانی صبح سه شنبه در نشست با هیئت سیاسی کشور روسیه به برگزاري تور رالي صلح و دوستي بين دو كشور نيز در آينده اي نزديك خبر داد و افزود: ایجاد مرکز کشاورزی مازندران در روسیه می تواند زمینه ساز تعاملات همکاری اقتصادی و بازرگانی بین دو کشور شده و با ايجاد کریدور شمال - جنوب با محوریت بندر امیرآباد نيز مي توانيم شاهد توسعه حمل و نقل دریایی در این بندر ترانزیتی شمال باشيم.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار مازندران در نشست مشترک با سفیر روسیه در کشورمان با اشاره به لزوم بهره گيري دو استان مازندران و آستراخان از ظرفيت هاي يكديگر، بر گسترش مناسبات و همكاري در زمينه هاي مختلف تأكيد كرد و گفت: در راستاي گسترش اين روابط، توافقات سازنده اي با وزراي نفت و انرژي ايران و روسيه امضا شده است و خرسند مي شويم تا از نتايج اجلاس سران كشورها بهره گيري نماييم.

احسانی افزود: بازرگانان ايراني مشكلاتي در خصوص توسعه سرمايه گذاري و تجارت با كشور روسيه دارند كه با تسهيل صدور رواديد از سوي كشور روسيه مي توان از مشكلات پيش روي در اين امر كاست.

وی همچنين خواستار ساماندهی مرکز تجاری، امكان تعمیر کشتی‌ها در بندر آستراخان و برقراری ارتباط هوایی بین مازندران و آستراخان شد و افزود: در حوزه صادرات، دغدغه‌هایي بین دو کشور وجود دارد كه در جهت رفع اين مشكلات، نیاز به حمایت‌های دو طرف مورد توجه است تا تسهیل روادید نیز سریع‌تر در برنامه کاری قرار گیرد.

احساني نیاز مازندران به واردات چوب از روسیه را نيز مد نظر قرار داد و در بخش ديگري از سخنانش گفت: مازندران با توليد بيش از 70 نوع محصول كه در 12 مورد از اين اقلام حائز مقام اول و دوم مي باشد زمينه هاي صادرات گل و گياه ، فرآورده هاي لبني و گوشتي بالاخص گوشت سفيد به فدراسيون روسيه را دارا مي باشد.

معاون برنامه ريزي و اشتغال استاندار مازندران ظرفيت هاي شهر بين المللي رامسر در حوزه توريسم و اكو توريسم را نيز مورد توجه قرار داد و تصريح كرد: چندي پيش كنفرانس گردشگري سلامت كشورهاي عضو اكو را در اين شهرستان برگزار كرده ايم كه با توجه به اقبال در برگزاري آن در صدد تبديل رامسر به قطب گردشگري هستيم.

احساني بر فعاليت بخش خصوصي و حمايت دولت از سرمايه گذاري نيز تأكيد و اذعان داشت: برگزاري نمايشگاههاي ادواري بين دو كشور در راستاي گسترش صادرات مورد توجه ويژه ماست؛ به گونه اي كه چندي پيش در نشست توسعه همكاري هاي مشترك ميان دو استان مازندران و آستراخان با چند استان اين كشور به توافقات سازنده اي دست يافته و آماده همكاري با جمهوري فدراسيون روسيه هستیم.