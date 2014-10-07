پاسخ مهر به «گمراه نامیدن» تیتر یک خبر از سوی وزارت علوم!!

به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری مهر روز جمعه 11 مهرماه مصاحبه ای را با کارن ابری نیا - مدیر کل دفتر آموزشهای غیردولتی غیرانتفاعی وزارت علوم درباره توقف مجوز به دانشگاههای تک جنسیتی، منتشر کرد.

خبرنگار مهر پیش از اشاره به بخشی از مصاحبه با ابری نیا، درباره وضعیت ارائه مجوز به دانشگاههای غیردولتی غیرانتفاعی گزارشی کوتاه ارائه داده بود، سپس سیاستهای جدید وزارت علوم را در گفتگو با این مقام مسئول پرسید.

در این مصاحبه اعلام شد که وزارت علوم قصد توسعه دانشگاههای غیردولتی از جمله تک جنسیتی ها را ندارد به این دلیل که ظرفیت در غیردولتیها اشباع شده است. این در حالی است که وزارت علوم طی اطلاعیه ای در این باره اعلام کرد که " آنچه در مصاحبه با مديركل آموزش غير دولتي وزارت علوم مطرح شده، اين بوده كه تعداد كل موسسه هاي آموزش عالي غير دولتي غير انتفاعي به حد اشباع رسيده و به همين دليل تاسيس واحد هاي جديد در بسياري از مناطق كشور امكان پذير نيست. دليل اين امر بالا بودن ظرفيت هاي ايجاد شده بيش از حد نياز در سال هاي گذشته بوده و آنچنانكه در خبر منتشر شده القا شده است ارتباطي با تك جنسيتي بودن يا نبودن ندارد."

در بخش دیگری از اطلاعیه این وزارتخانه آمده است: "علاوه بر اين، دفتر آموزشهاي غير دولتي وزارت علوم طرح هايي را كه براي تاسيس موسسه هاي آموزش عالي چه تك جنسيتي و چه غير آن براي رفع نيازهاي واقعي و روز جامعه ارائه شوند و در صورتي كه در مناطق اشباع شده نباشند، مورد بررسي قرار مي دهد، كما اينكه در حال حاضر نيز چندين طرح جديد تك جنسيتي در اين دفتر در حال بررسي است."

وزارت علوم در بخش پایانی این اطلاعیه به تیتر خبر اشاره و آن را گمراه کننده دانسته است این در حالی است که تیتر این خبر با عنوان " ارائه مجوز به دانشگاههای تک جنسیتی متوقف شد"، کاملا بر گرفته از صحبتهای مقام مسئول وزارت علوم است.

فایل صوتی مصاحبه با کارن ابری نیا در خبرگزاری مهر موجود است و وی در این مصاحبه عینا در پاسخ به پرسش مهر درباره آخرین تصمیمات درباره موسسات آموزش عالی تک جنسیتی، اعلام کرد: "ما کلاً نمی خواهیم توسعه دهیم چون تعداد موسسات غیرانتفاعی اشباع شده، چه تک جنسیتی، چه غیر تک جنسیتی. چون تک جنسیتی هم ظرفیت جدید می خواهد و معنی اش این است که از موسسات دیگر دانشجو گرفته شود و به این دانشگاهها برود. چون فعلاً دانشجو نیست. درخواستها در صورتی بررسی می شود که مشخصه های قابل توجهی داشته باشد؛ در غیراینصورت مجوز داده نمی شود."

خبرگزاری مهر در مصاحبه هایی که با مدیر سابق دفتر آموزشهای غیردولتی غیرانتفاعی وزارت علوم داشت، پیش از این هم اعلام کرده بود که روند مجوز به دانشگاههای غیردولتی به علت اشباع ظرفیتها متوقف شده است و در سال گذشته به هیچ دانشگاه غیردولتی برای شروع فعالیت مجوز جدید داده نشد مگر اینکه دانشگاهها دارای شرایط خاص باشند یا مجوزشان را برای اسکان در تهران از شورای عالی انقلاب فرهنگی دریافت کرده باشند.