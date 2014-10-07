پارلمان انگلیس به رسمیت شناختن فلسطین را به رای می گذارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میدل ایست آی، در صورتی که طرح به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین در مجلس عوام انگلیس رای بیاورد، در سیاست های لندن در خصوص موضوع فلسطین و اسرئیل تغییری ایجاد نمی شود اما با این وجود می تواند عاملی باشد تا سازمان ملل متحد موضوع کشور مستقل فلسطین را با جدیت بیشتری دنبال کند.

این طرح در تاریخ هشتم آوریل و توسط "کمیته نمایندگان تجارت" در مجلس عوام انگلیس مطرح شده بود.

در همین رابطه "کریس دویل" از نمایندگان مجلس عوام گفت: این طرح از دولت می خواهد که کشور مستقل فلسطین را در کنار اسرئیل به رسمیت بشناسد. هدف این طرح آن است که دولت انگلیس را ملزم به رسمیت شناختن حقوق ملت فلسطین کند.

این طرح در حالی در مجلس عوام به رای گذاشته خواهد شد که در هفته گذشته نخست وزیر سوئد از تصمیم این کشور برای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین خبر داده بود و همین امر موجب انتقاد گسترده تل آویو و احضار سفیر سوئد در سرزمنی های اشغالی از سوی صهیونیست ها شده بود.

هر چند کشورهای غربی به دنبال تشکیل دو کشور مستقل در خارومیانه برای حل منازعات میان فلسطینیان و رژیم صهیونیستی هستند و تشکیلات خودگردان نیز از این طرح حمایت می کند اما با این وجود رژیم صهیونیستی با کارشکنی های خود موجب شکست پی در پی مذکرات سازش می شود.