اورژانس خراسان شمالی 1700 مأموریت نجات مصدومان و بیماران انجام داد

محسن رعنایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این که در یک ماه اخیر نیروهای مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی در مجموع به هزار و 738 مأموريت براي نجات مصدومان و بيماران اعزام شدند، اظهار داشت: از این تعداد مأموریت 998 مورد شهري، 600 مورد جاده اي و 140 مورد نیز مربوط به بين مراکز درماني بوده است.

وی اضافه کرد: از این تعداد مأموریت 605 مورد مربوط به تصادفات رانندگی در محورهای برون و درون شهری خراسان شمالی بوده که با اعزام نیروهای اورژانس 115 استان مجرومان و مصدومان این حوادث به مراکز درمانی منتقل شده اند.

به گفته رعنایی از تعداد 605 مأموریت اعزام برای نجات مصدومان حوادث رانندگی در خراسان شمالی 302 مأموريت مربوط به تصادف درون شهري و 303 مأموريت نیز برون شهری بوده است.

وی همچنین در مورد امدادرسانی و انتقال بیماران به مراکز درمانی در یک ماه اخیر در خراسان شمالی نیز اظهار داشت: در بین امدادرسانی های غیرتصادفی؛ بیشترین امدادرسانی اورژانس 115 در استان مربوط به بیماری های قلبی بوده است.

رعنایی با یادآوری این موضوع به همراهان بیماران قلبی توصیه کرد تا در مواقع بروز حملات قلبی این بیماران با حفظ خونسردی، در اولین فرصت با اورژانس 115 تماس گرفته و اگر بیمار دارای داروهای خاص یا قرص زیرزبانی است باید قبل از رسیدن نیروهای اورژانس به وی داده شود و وی در حالت استراحت کامل قرار گیرد.

رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی افزود: همچنین اگر بیمار دچار کاهش هوشیاری همراه با ایست قلبی شده باید قبل از رسیدن نیروهای اورژانس 115، به وی ماساژ قلبی داده شده و به ازای هر 30 ماساژ، دو بار تنفس مصنوعی برای وی صورت گیرد.