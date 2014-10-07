ابتلا به ام اس در زنان 3 برابر مردان/ خبر خوش دارویی برای بیماران ام اس

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر شکوفه علایی متخصص مغز و اعصاب درباره علت بیماری ام اس گفت: علت صد در صد قطعی که واقعا مشخص کند ام اس چه علتی دارد هنوز نه تنها در ایران بلکه در جهان نیز مشخص نشده است، اما متخصصان مغز و اعصاب عامل ژنتیک، عوامل محیطی مانند کمبود ویتامین D و ویروس ها را، سه عامل اصلی در بروز بیماری ام اس می دانند.

وی در پاسخ به این سئوال که تاکنون طبق آمار ثبت شده چه تعداد بیمار مبتلا به ام اس در ایران وجود دارد، افزود: در کشور تنها بیمارانی که در انجمن ام اس ایران ثبت نام کرده اند 21 هزار و 564 نفر هستند.

علایی گفت: علائم ام اس بستگی به نوع و شدت بیماری دارد و اینکه کدام قسمت از سیستم عصبی دچار ضایعه شده است به عنوان مثال اگر قسمت بینایی مغز باشد بیماری دچار مشکل بینایی می شود اگر اعصاب کنترل کننده حرکات دست و پا دچار ضعف حرکتی شده و اگر در قسمت تعادل مغز دچار ضایعه شود بیمار دچار مشکلات تعادلی می شود.

وی خاطرنشان کرد: طبق آخرین مطالعات انجام شده زنان 3 برابر بیشتر از مردان به ام اس مبتلا می شوند. چون ام اس یک بیماری خود ایمن است و این قضیه در جنس مونث شایعتر از جنس مذکر است بنابراین بیشترین آمار مبتلایان به این بیماری را زنان تشکیل می دهند. بیشترین سن شیوع بیماری 25 تا 30 سالگی و سنین بالاتر حتی 60 سالگی هم در ایران مشاهده شده است.

این متخصص مغز و اعصاب به مردم توصیه کرد برای اینکه به بدن سالمی داشته باشیم و به بیماری ام اس مبتلا نشویم عوامل ژنتیکی را نمی توانیم تغییر دهیم ولی عوامل محیطی با توجه به اینکه امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته و مطالعات دانشمندان نشان داده است که کمبود ویتامین D در بروز بیماری ام اس تاثیر دارد و با انجام یک آزمایش خون می توان تشخیص داد که فرد به بیماری ام اس مبتلاست یا خیر.

دبیر علمی یازدهمین کنگره بین المللی ام اس افزود: استرس های روحی و هیجانات در بروز ام اس تاثیر مستقیم دارد افرادی که مستعد این بیماری هستند در زمانی که دچار استرس و هیجان می شوند علایم بیماری ظهور می کند. بنابراین باید تمرین کنیم که با مشکلات و مسائل زندگی با آرامش و به طور منطقی برخورد کنیم و به دنبال حل آن مسئله باشیم تااینکه مضطرب و افسرده شویم.

علایی ادامه داد: ام اس تنها از طریق دستگاه ام آر آی قابل تشخیص است در جهان هم هنگامی که دستگاه ام آر آی ساخته و وارد بازار شد توانستند به طور قطعی تشخیص دهند که بیماری در بدن بیمار وجود دارد در ایران هم تا قبل از آمدن دستگاه تشخیصی ام آر آی، پزشکان نمی توانستند به طور قطعی بیماری ام اس را تشخیص دهند می توان گفت که با آمدن دستگاه ام آر آی به ایران در سال 1370 ، پزشکان توانستند وجود بیماری ام اس را در بیماران مشخص کنند.

وی در پایان افزود: تمام داروهایی که در جهان برای بیماری ام اس ساخته شده است تقریبا در کشورمان وجود دارد و این نوید را به مبتلایان به ام اس می دهیم که یک نوع داروی خوراکی ام اس است که به صورت بومی در داخل ساخته شده و بزودی وارد بازار دارویی کشور می شود.

یازدهمین کنگره بین المللی ام اس ایران از یکم تا دوم آبان ماه امسال با حضور بیش از 500 نفر از متخصصان مغز و اعصاب و رزیدنت ها، در هتل المپیک تهران برگزارمی شود.