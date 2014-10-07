60 مدرسه غیرانتقاعی در قزوین ایمنی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست شورای سلامت و بهداشت شهرستان قزوین، صبح سه شنبه با موضوع رسیدگی فوری به مشکلات بهداشتی محیط مدارس شهرستان قزوین برگزار شد.

اسماعیل کلهر دبیر شورای سلامت و بهداشت شهرستان قزوین با اشاره به اینکه حوادث آتش سوزی چند سال أخیر در بعضی از مدارس، همگی در اثر عدم رعایت استاندارد های لازم بهداشت محیط در کلاس ها به وقوع پیوسته است بیان کرد: بیش از 60 مدرسه غیر انتفاعی فعال قزوین، طبق قانون و دستورالعمل ها، از نظر ساختمان و ایمنی، دارای نواقصی هستند که باید توسط مسئولان برطرف شود.

وی ضمن بیان مطالبی درباره اهمیت موضوع بهداشت محیط مدارس، به برگزاری نشست توجیهی مدیران مدارس مناطق آموزش و پرورش شهرستان با مدیریت مرکز بهداشت تأکید کرد.



سرپرست مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین، التزام مدارس به رعایت مواردی مانند: تأیید نقشه ساخت توسط مرکز بهداشت، راه اندازی سیستم گرمایشی مرکزی مدارس بالای چهار کلاس، رعایت کمینه استاندارد ها به ویژه در مدارس غیر انتفاعی و داشتن کارت سلامت برای متصدیان توزیع مواد غذایی در بوفه ها را دیگر مصوبه های این نشست اعلام کرد.

هاشم یوسفی کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین نیز در ادامه بیان کرد: میز و نیمکت، تخته نوشتاری، فضای کلاس و مدرسه، تهویه و نور کلاس ها و آزمایشگاه، وسایل گرمایشی، توری، حفاظ و سایبان پنجره ها، وسایل خاموش کردن آتش و آموزش کارکنان در این زمینه، تابلو برق و کلید و پریز ها، تابلوهای هشدار دهنده ایمنی، مسیرهای فرار دانش آموزان هنگام بروز حوادث، ارتفاع پله ها و موضوع نرده کنار آنها، مکان کلاس دانش آموزان خردسال، مکان تعبیه مخازن نفتی و گازی و عدم نگهداری مواد سمی و شیمیایی، شاخص هایی است که باید استانداردهای آنها، هنگام صدور مجوزهای لازم برای تأسیس مدارس، به ویژه در نوع غیر انتفاعی، مد نظر قرار گیرد.

در ادامه این نشست، گروسی معاون فرماندار قزوین تأکید کرد که خیلی از مشکلات اعلام شده با هماهنگی های بین بخشی یا با هزینه های خیلی اندک قابل انجام است و باید از تمامی ظرفیت های منطقه بهره برداری کرد.

همچنین، انجام بازدید های دوره ای و مشترک کارشناسان بهداشتی و آموزش و پرورش از مدارس و ارسال نتایج آنها به فرمانداری و توجه به تقویت همکاری بین بخشی، به ویژه در مناطق روستایی در این نشست تصویب شد.





