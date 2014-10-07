به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزمحسینی دوشنبه شب در آیین گشایش سایت دائمی نمایشگاههای جنوبشرق در استان کرمان، با اشاره به خدمات صورت گرفته در دولتهای مختلف گفت: با وجود اقدامات صورت گرفته ما فاصله زیادی با کشورهای منطقه داریم و باید به گونه ای عمل کرد که این فاصله کاهش پیدا کند.
وی ادامه داد: توزیع یارانه های نقدی به مردم در حقیقت سبب شده است سرمایهای که قرار بود برای عمران و آبادانی مناطق استفاده شود در جای دیگر صرف شود.
رزمحسینی به شعار ولایت و وحدت اشاره و تصریح کرد: این شعار محور فعالیتها در استان کرمان است و اگر همه ما با وحدت زیر پرچم ولایت برای عمران و آبادانی منطقه تلاش کنیم به طور قطع موفق خواهیم بود.
نماینده عالی دولت در استان کرمان اذعان داشت: باید سیاسی بازی و اختلافات سیاسی را کنار گذاشته و با هدف توسعه و تعالی استان کرمان در کنار یکدیگر فعالیت کنیم.
استاندار کرمان ادامه داد: ظرفیتهای عظیمی در استان کرمان در زمینههای کشاورزی، صنعت و معدن وجود دارد که باید معرفی شده و از این طریق برای جذب سرمایه گذار به استان تلاش کنیم.
رتبه نخست کرمان در جذب سرمایه گذار
وی با اشاره به استقبال سرمایهگذاران از فرصتهای سرمایهگذاری در این استان طی ماههای اخیر ابراز داشت: این استان رتبه نخست جذب سرمایهگذار را به خود اختصاص داده است.
استاندار کرمان از انعقاد تفاهمنامههایی با بخش خصوصی خبر داد و افزود: امروز طرح مثلث توسعه در استان کرمان مطرح شده و نمایندگان اصولگرا، کارگزاران حکومت، سرمایه گذاران و کارآفرینان در آن نقش آفرینی می کنند.
رزمحسینی از نظارت ائمه جمعه بر عملکرد افراد تحت پوشش این مثلث خبر داد و افزود: امروز شاهد هستیم که ائمه جمعه در خصوص کارآفرینی با مردم سخن گفته و از کارآفرینان قدردانی می کنند.
حمایت دولت از بخش خصوصی
وی به راهاندازی سایت دائمی نمایشگاه بینالمللی جنوب شرق در استان کرمان اشاره و تصریح کرد: شرکت مس در این زمینه مشارکت داشته و دستگاههای دولتی نیز برای حمایت از بخش خصوصی زمینه لازم را برای سودآور شدن این مکان فراهم میکنند.
نماینده عالی دولت در استان کرمان از رتبه نخست کرمان در زمینه اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی خبر داد و گفت: قلعه گنج شهر نمونه اقتصاد مقاومتی در استان کرمان است که کارها دراین شهر به کمپانی بخش خصوصی و در واقع به مردم واگذار می شود.
نظر شما