بانک وقف در کشور ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین توکلیزاده صبح سه شنبه در حاشیه بازدید از صندوق قرض الحسنه راسخون شعبه اردبیل افزود: در این زمینه بحث هست و فعالیت و پیگیری هم میشود، ممکن است چند سال طول بکشد.
وی هدف از ایجاد مؤسسه راسخون در اوقاف کشور را ساماندهی فعالیتهای مالی و اعتباری سازمان اوقاف دانست و ادامه داد: فعالیت مؤسسه راسخون در استانها از طریق شعب بوجود آمده و در شهرستانها نیز به صورت مجازی انجام میشود و ما در تلاشیم بر این اساس اجرای نیات واقفان، بهتر انجام و مشکلات عمرانی موقوفات و بقاع متبرکه نیز حل شود.
مدیرعامل صندوق قرض الحسنه راسخون تصریح کرد: منابعی که صندوق راسخون در اختیار دارد پیش از این در اختیار بانکها بود اما مدیریت آن با اوقاف نبود ولی با این اقدام منابع مالی موجود در اختیار صندوق قرار گرفت و در نتیجه مدیریت بر فعالیتهای عمرانی اوقاف راحت تر شد.
وی با بیان اینکه مهمترین فعالیت صندوق راسخون در ابتدا با مجموعه اوقاف، کارکنان و خانوادههای آنان است، متذکر شد: مجموعه های وابسته به اوقاف نظیر موقوفات، بقاع متبرکه، مساجد، خیریهها و ... نیز میتوانند از این خدمات استفاده کنند.
توكلي زاده در خصوص این صندوق قرض الحسنه یادآور شد: این صندوق در سال 89 با هدف رسیدگی به امور عمرانی موقوفات به صورت ارائه تسهیلات تاسیس شد و در حال حاضر 31 شعبه در سراسر کشور دارد که تمامی آنها عضو سیستم شتاب بوده و به صورت آنلاین به یکدیگر متصل هستند.
این صندوق با عاملیت بانک ملی ایران کار میکند و عمده فعالیت آن با سازمان اوقاف بوده و خیرین کشور می توانند با بستن قرارداد با این بانک به افراد نیازمند کمک کنند.
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