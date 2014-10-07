پرویزی سارانی در گفتگو با مهر بیان داشت: زباله‌های شهری زاهدان که روزانه رقمی معادل 250 تن را شامل می شود در آستانه عید قربان به دلیل کشتار دام به 500 تن افزایش یافت.

وی با بیان اینکه 90 درصد زباله های تولید شده به ویژه در حاشیه شهر زاهدان در طی دو روز گذشته ناشی از دفع فضولات حیوانی و زائدات ناشی از کشتار دام بوده است بیان داشت: افزایش حجم زباله به دو برابر حد معمول موجب شد تا شهرداری برای جمع‌آوری و حمل این میزان زباله حتی وسایل سنگین از جمله لودرها و بیل های مکانیکی را نیز به خدمت بگیرد.

وی ادامه داد: افزایش حجم زباله از 250 تن به 500 تن در طی 48 ساعت گذشته فشار مضاعفی را بر شهرداری تحمیل کرد و موجب شد تا با بسیج همگانی مسئولان شهرداری و اعضای شوراها و شهرداران منطقه کار جمع آوری و پاکسازی شهر از این میزان زباله تولید شده تا پاسی از شب به درازا بکشد.

وی اظهار داشت: حجم زباله ناشی از فضولات حیوانات به ویژه در حاشیه شهر به گونه ای بود که از توان پرسنل و رفتگران خارج بود و لذا برای پاکسازی شهر از بیل های مکانیکی استفاده شد.